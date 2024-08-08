Мнение: Госдолг Германии, стагнация немецкой экономики и будут ли немцы опять воевать с Россией

1. Госдолг Германии продолжает разбухать, ставит новые рекорды. На первый взгляд кажется, будто ситуация ещё не настолько плоха, как с госдолгом США (ссылка):



Внутренний государственный долг Германии достиг рекордно высокого значения к концу 2023 года и составил около €2,45 трлн. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

<…>

В 2023 году долг на душу населения в стране достиг €28 943. Этот показатель на €778 больше, чем в 2022 году…

Следует однако учесть, что Германия, в отличие от США:

— вынуждена платить американцам непосильную дань;

— не может самостоятельно печатать свою валюту;

— не может равномерно распределять инфляцию по мировой экономике.

2. Экономика Германии стагнирует, и это, пожалуй, даже успех, если учесть, как жестоко обходятся с Германией власти США (ссылка):



Экономика Германии во II квартале сократилась на 0,1% в сравнении с предыдущими тремя месяцами. Такова предварительная оценка Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis) с поправкой на инфляцию и число рабочих дней в году, опубликованная на сайте ведомства.

<…>

Среди причин слабости крупнейшей экономики Европы — последствия энергетического кризиса, спад промышленного производства, стагнация экспорта, бюджетный кризис, рост цен и сокращение покупательной способности населения. В III квартале улучшений не ожидается.

Как долго немцы смогут ещё продержаться, не впав в уверенную рецессию, большой вопрос. Стратегически у них всё плохо, причём сразу по многим экономическим фронтам: проблемы и с рабочей силой, и с энергоресурсами, и много с чем ещё. Если и есть какие-то причины смотреть на экономику Германии с оптимизмом, мне эти причины неизвестны.

3. Немецкие СМИ тем временем снова обсуждают планы войны с Россией (ссылка):

Европейский союз (ЕС) под руководством Германии готовит «самоубийственную войну» с Россией, считает независимый геополитический и военный аналитик, обозреватель портала InfoBRICS Драголюб Боснич.

По его словам, ФРГ может задействовать для противостояния так называемой «российской угрозе» 800 тысяч солдат НАТО. Утверждается, что Берлин предложил Североатлантическому альянсу использовать порты, шоссе и железные дороги в стране для перемещения военных на восток.

Боснич отметил, что «НАТО десятилетиями лгало России» — говорило о мире и сотрудничестве, в то время как само готовилось к противостоянию. Аналитик подчеркнул, что российский народ до сих пор помнит ужасы Второй мировой войны. «Однако, похоже, любимым развлечением Европы является отправка войск вторжения евразийского гиганта», — с иронией предположил он.

«Политический Запад так и не усвоил урок (…) Очень трудно объяснить эти садомазохистские наклонности европейских политических элит, особенно теперь, когда у Москвы есть главный в мире стратегический арсенал»…

В заключение аналитик предупредил, что подобные планы ЕС не оставят России иного выбора, кроме как продемонстрировать разрушительность своей военной мощи. <…>

В начале июля немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевалось, что противником в военном конфликте выступит Россия.

Согласно документу, подготовленному генеральным инспектором бундесвера Карстеном Бройером, в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии на восток могут быть переброшены 800 тысяч военнослужащих. По задумке, вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. При этом главной задачей непосредственно Германии должно быть обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

Всерьёз я бы всё это не воспринимал. Планы НАТО утверждаются в Вашингтоне, а Соединённым Штатам ядерная война против России не нужна. Ограбление Евросоюза — вот их сладкий приз, и этот приз они уже получили в 2022-2023 годах.