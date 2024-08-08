 

На концерте Тейлор Свифт террористы планировали «убить как можно больше людей»

08.08.2024, 18:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Подозреваемые в подготовке теракта у стадиона, на котором должны были пройти концерты американской певицы Тейлор Свифт, надеялись убить как можно больше людей, пишет Associated Press. Властям Австрии удалось предотвратить этот теракт: оба подозреваемых были арестованы.


AP

Два подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене «надеялись убить как можно больше людей», пишет Associated Press со ссылкой на австрийские власти.

Из-за их планов три полностью распроданных концерта были отменены, что стало трагедией для фанатов Тейлор Свифт со всего мира. Многие из них потратили тысячи евро на дорогостоящие проезд и проживание в столице Австрии, чтобы побывать на её концерте на стадионе «Эрнст Хаппель».

Организаторы концертов поддержали это решение австрийских властей, сообщив при этом, что, как ожидалось, на каждом из концертов на стадионе должно было присутствовать до 65 тыс. зрителей. Ещё до 30 тыс. фанатов должны были собраться у стадиона. Именно в этой толпе подозреваемые планировали совершить теракт.

Официальные лица сообщили журналистам, что главный подозреваемый — 19-летний австриец, который начал разрабатывать план нападения в июле и всего несколько недель назад загрузил в интернет клятву на верность нынешнему лидеру террористической группировки «Исламское государство»*. Для совершения теракта он планировал использовать ножи или самодельную взрывчатку.

Оба подозреваемых были арестованы австрийскими властями во вторник.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.


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