Экс-разведчик США – если бы НАТО хотело мира с Россией, оно бы давно предоставило ей гарантии безопасности

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Если бы НАТО согласилось сесть за стол переговоров с Россией и дало ей гарантии о нерасширении, то Запад мог бы навсегда забыть о «российской угрозе» и начать жить в безопасном мире. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, единственная проблема заключается в том, что западные лидеры этого, к сожалению, не хотят.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, ведущий, экс-подполковник США: Если посмотреть на это с российской точки зрения — и вы, возможно, не сможете ответить на этот вопрос, но хотя бы просто выскажите свои предположения: что удовлетворит требования безопасности Путина? Учитывая, что именно это побудило его начать военную операцию — нежелание допустить НАТО на Украину. Так какие территориальные приобретения обеспечат ему безопасность в этом плане?

ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик ВС США: Это отличный вопрос. Мы с вами говорили об этом много раз, как на вашем, так и на моём канале: Путин воплощает собой обоснованную паранойю России, которая возникает из-за того, что она подвергалась вторжениям ещё задолго до того, как стала называться Россией. Так что, если бы мы смогли сесть и дать им гарантии в виде договоров или соглашений, с которыми русские будут чувствовать себя в безопасности, то я не думаю, что мы бы увидели агрессивную Россию. Я просто не верю в это.

Я думаю, что Путин просто хочет делать деньги. Он деловой человек. Они такая же республика — они просто хотят продавать нефть и процветать. Представьте себе!

И поэтому я думаю, что на данный момент, если бы НАТО дало гарантии, что оно больше не будет расширяться на восток — что, кстати, обещал секретарь Джеймс Бейкер в… когда же это было? 1994? Я забыл, когда это было, но это было в начале 90-х годов: мы пообещали им, после того как Украина стала независимой, что НАТО не будет расширяться на восток — но именно это и произошло. Так что, если бы мы только нашли способ сказать им: «Хорошо, послушайте, мы собираемся реформировать НАТО. Мы превратим его в нечто такое, во что, возможно, даже вы, Россия, сможете вступить».

Только представьте себе, Дэнни! Что, если РФ вступит в НАТО? Может быть, это её успокоит? Ведь требования пятой статьи никуда не денутся, верно? НАТО не сможет напасть на Россию, если она является государством, попадающим под пятую статью, я ведь прав?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Ну, теоретически… (смеётся)

ТОНИ ШАФФЕР: Вот и отлично. Так что же в этом плохого? Если вы действительно хотите снизить вероятность войны, то соберите всех вместе и убедитесь, что между вами есть договорённости по безопасности, которые способствуют тому, чтобы все чувствовали себя комфортно и могли работать над установлением деловых, а не военных отношений. Но вот что я вам скажу: глобалисты этого не хотят.

ВЕДУЩИЙ: Верно, глобалисты не хотят — зато хотят миллиарды людей по всему миру! Потому что они просто хотят жить. Они просто хотят обычной жизни: хотят вести бизнес, хотят участвовать в различных делах, хотят путешествовать и делать всё это, не беспокоясь о том, что их застрелят при пересечении границы. По крайней мере, мне так кажется.

Дата выхода в эфир 07 августа 2024 года.