Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация в Курской области. 08.08.2024

По ситуации в Курской области.

Существенная часть информации о прорывах противника вглубь нашей территории строится на действиях небольших мобильных групп, задача которых прорываться дальше от границы, сеять панику, дезорганизовывать тылы, мешать налаживанию координации действий частей на месте с подходящими резервами. Отсюда и различные противоречивые сообщения о наблюдении сил противника в глубине нашей территории, где они мобильные группы как изображают присутствие, так и создают условия для блокирования дорог. При этом, там где мобильные группы противника выявляют отсутствие наших сил и оперативную пустоту, туда стараются пропихнуть дополнительную бронетехнику с мотопехотой, для того, чтобы закреплять контроль территории. Как только будет образована сплошная линия фронта (это произойдет не сразу), эффективность действий таких групп начнет падать.

На текущий момент.

Под Коренево наши отмахались.

Гончаровка и часть Суджи под противником.

Противник пытается прорваться к Льгову и Курчатову.

Оперативный кризис на текущий момент не преодолен. Следует избегать как паники в стиле все пропало (паникеров кричащих все пропало, надо бежать и т.п. надо наказывать по законам военного времени), так и приукрашивания действительно сложной оперативной обстановки, где перед нашим командования стоят нетривиальные задачи по стабилизации, дабы все это не превратилось в ремейк Балаклеи с тяжелыми военно-политическими последствиями.

Задача ВС РФ на текущий момент сковать боями передовые группы противника, замедлить их расползание по южной части области, чтобы после стабилизации ситуации приступить к атакам с целью выдавливания с территории области. Надеюсь, Генштаб сможет все это организовать.

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