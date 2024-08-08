 

Сыгравший свадьбу Харламов готовится стать отцом во второй раз

08.08.2024, 18:35, Новости дня
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Весной этого года стало известно о тайном бракосочетании Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Пышного торжества в день регистрации не было, что удивило общественность, ведь 31-летняя актриса впервые вышла замуж. Как оказалось, молодожены решили подождать и сыграть свадьбу в августе. Недавно в Сети появилось множество фотографий с праздника.

Теперь Харламов и Ковальчук готовятся к пополнению семьи. В недавнем интервью юморист признался: “Мы над этим работаем”. Судя по словам артиста, он вместе с третьей женой занят зачатием ребенка. Он станет для комика вторым. У Гарика есть дочь от брака с актрисой Кристиной Асмус.

Как отметил комик, дочь – это лучшее, что он сделал в своей жизни. Харламов считает себя хорошим отцом. Кстати, наследница во многом похожа на Гарика. Она растет с прекрасным чувством юмора. “Она генетически, изначально очень артистичный человечек”, – обратил внимание юморист.

Напомним, четыре года назад Гарик Харламов со скандалом развелся со звездой сериала “Интерны” и фильма “Текст” Кристиной Асмус после восьми лет совместной жизни. В этом году дочери артистов, Анастасии, исполнилось 10 лет.


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