 

Мечтающая о родине Пугачева посмеялась над россиянами

08.08.2024, 18:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алла Пугачева, по слухам, совсем недавно планировала свой скорый приезд в Россию, чтобы решить какие-то деловые задачи, а также попытаться снять со своего мужа-иноагента этот статус. Поговаривали, что дети Примадонны тоже очень стремятся вернуться на родину, где остались их друзья и близкие. Вот в такой компании и ждали певицу дома, однако сама исполнительница хита “Миллион алых роз” отмалчивалась.

За нее ответил иноагент Максим Галкин*. Пародист заявил, что все, что пишут в СМИ, на самом деле выдумка, и Алла Борисовна не собирается никуда уезжать, а от своего статуса он намерен избавиться не для того, чтобы скорее вернуться в Россию. У людей могут быть другие цели.

В Сети не поверили комику, и тогда Примадонна решила сказать свое слово. Правда, сделала она это в своеобразной форме. Еще недавно мечтавшая вернуться на родину Пугачева, как писали журналисты, опубликовала видео, в котором посмеялась на россиянами, в частности над продюсером Леонидом Дзюником. Бывший директор группы “Тату” в соцсетях певицы рассуждает о доле ее мужа и детей, которым “надоело скитаться по миру”.

Алла Борисовна поделилась роликом, оформленным в стиле старых сказок. И если до этого она как-то пыталась убедить поклонников, что на сплетни не обращает никакого внимания, то теперь ей не верят, судя по комментариям.

Подписчики уверены, такая реакция – прямое доказательство, что Примадонну волнует мнение соотечественников.

“Задевает, значит”, “Зачем такая реакция?”, “Кто кому еще сказки рассказывает”, – написали пользователи Сети.

*признан в России иностранным агентом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / “Экс-аналитик” Пентагона – Украина просто не может победить, а F-16 будут уничтожены ещё на земле

08.08 / На концерте Тейлор Свифт террористы планировали «убить как можно больше людей»

08.08 / Экс-разведчик США – если бы НАТО хотело мира с Россией, оно бы давно предоставило ей гарантии безопасности

08.08 / Сыгравший свадьбу Харламов готовится стать отцом во второй раз

08.08 / Пугачева нашла решение проблемы с простаивающей без покупателей роскошной дачей

08.08 / «Это позор» — Вэнс о том, как Харрис избегает общения с прессой

08.08 / Пропутинский педофил Скотт Риттер о нагрянувших к нему в дом с обыском федералах – «Это атака на свободу слова!»

08.08 / Появившаяся на публике в обтягивающем наряде Милявская произвела фурор

08.08 / Киеву становится всё труднее найти желающих отправиться на фронт

08.08 / Французский генерал – «надо быть реалистами» — F-16 на Украину поступают слишком долго и мало

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика