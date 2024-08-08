Мечтающая о родине Пугачева посмеялась над россиянами

Алла Пугачева, по слухам, совсем недавно планировала свой скорый приезд в Россию, чтобы решить какие-то деловые задачи, а также попытаться снять со своего мужа-иноагента этот статус. Поговаривали, что дети Примадонны тоже очень стремятся вернуться на родину, где остались их друзья и близкие. Вот в такой компании и ждали певицу дома, однако сама исполнительница хита “Миллион алых роз” отмалчивалась.

За нее ответил иноагент Максим Галкин*. Пародист заявил, что все, что пишут в СМИ, на самом деле выдумка, и Алла Борисовна не собирается никуда уезжать, а от своего статуса он намерен избавиться не для того, чтобы скорее вернуться в Россию. У людей могут быть другие цели.

В Сети не поверили комику, и тогда Примадонна решила сказать свое слово. Правда, сделала она это в своеобразной форме. Еще недавно мечтавшая вернуться на родину Пугачева, как писали журналисты, опубликовала видео, в котором посмеялась на россиянами, в частности над продюсером Леонидом Дзюником. Бывший директор группы “Тату” в соцсетях певицы рассуждает о доле ее мужа и детей, которым “надоело скитаться по миру”.

Алла Борисовна поделилась роликом, оформленным в стиле старых сказок. И если до этого она как-то пыталась убедить поклонников, что на сплетни не обращает никакого внимания, то теперь ей не верят, судя по комментариям.

Подписчики уверены, такая реакция – прямое доказательство, что Примадонну волнует мнение соотечественников.

“Задевает, значит”, “Зачем такая реакция?”, “Кто кому еще сказки рассказывает”, – написали пользователи Сети.

*признан в России иностранным агентом.