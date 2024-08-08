 

ТАСС: Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

08.08.2024, 18:20, Разное
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Во время посадки в условиях плохой видимости вертолет Ми-8 завалился на бок. Инцидент произошел в Якутии. Такими сведениями поделился ТАСС, ссылаясь на оперативные службы региона.

Представители оперативных служб региона сообщили, что никто из людей на борту не пострадал. Экипажу удалось выровнять машину и завершить посадку.

“На борту находилось трое членов экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснил собеседник агентства.


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