Эксперт Задорнов объяснил, чем аренда выгоднее ипотеки

Аренда жилья в текущей экономической ситуации выгоднее, чем ипотека. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов.

“Сейчас брать ипотеку невыгодно. Лучше арендовать жилье или положить средства на депозит под высокие проценты и понаблюдать за рынком”, – заявил Михаил Задорнов.

Напомним, что Банк РФ в июле повысил ключевую ставку с 16% до 18% на фоне растущей инфляции. Вслед за этим российские банки подняли ставки по ипотеке. Так, минимальные ставки в Сбербанке и ВТБ теперь составляют 20% и 20,5% соответственно, а средняя ставка по 20 крупнейшим банкам выросла до 19,7% годовых.

При этом максимальные ставки по вкладам в рублях у крупных банков сейчас достигают 17,11%.

На фоне высоких ставок объемы выдачи ипотеки в РФ за последние семь месяцев сократились. Ранее в Центробанке назвали возможные аргументы для дальнейшего повышения ключевой ставки до 20%.