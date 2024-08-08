Карл III полностью рассчитался с долгами по своим микрокредитам

Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании Карл III полностью погасил свои долговые обязательства перед 14 микрофинансовыми организациями, услугами которых пользовался в свою бытность принцем Уэльским.

Елизавета II не давала сыну деньги на карманные расходы, из-за чего наследнику престола пришлось брать в долг под высокий процент.

В общей сложности в период с 1958 по 2022 годы принц Уэльский Чарльз занял в микрофинансовых организациях 11 млн фунтов стерлингов под среднюю ставку 720% годовых. Эти деньги нужны были ему на поддержание имиджа в СМИ, проведение официальных церемоний и оплату коммунальных услуг за 7 принадлежащих ему дворцов. Став королём, Карл III планировал сначала своим указом запретить работу МФО в Великобритании и изгнать их из страны, но получил предупреждение от руководства Израиля, что подобные действия будут восприняты как прямая экономическая агрессия.

Монарху пришлось смириться и начать выплачивать долги из казны, из-за чего в стране дважды повысились налоги. В общей сложности было выплачено 811 млрд фунтов стерлингов. Полное погашение долгов короля подтвердил также и глава профсоюза микрофинансовых организаций Великобритании Бо́рис Чубайс.

– Его Величество проявил себя благоразумным и ответственным государем. В прошлом короли в Испании, Англии и Франции пытались избавиться от долгов, физически уничтожая или изгоняя кредиторов – такая участь, например, постигла тамплиеров при Филиппе IV и испанских евреев при Фердинанде и Изабелле, – рассказал финансист. – Однако всякий раз это плохо заканчивалось для безответственных монархов или их ближайших потомков. Король поступил мудро, решив выплатить свои долги. Мы надеемся, что принц Эндрю после восшествия на престол поступит так же.

—