 

Карл III полностью рассчитался с долгами по своим микрокредитам

08.08.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании Карл III полностью погасил свои долговые обязательства перед 14 микрофинансовыми организациями, услугами которых пользовался в свою бытность принцем Уэльским.

Елизавета II не давала сыну деньги на карманные расходы, из-за чего наследнику престола пришлось брать в долг под высокий процент.

В общей сложности в период с 1958 по 2022 годы принц Уэльский Чарльз занял в микрофинансовых организациях 11 млн фунтов стерлингов под среднюю ставку 720% годовых. Эти деньги нужны были ему на поддержание имиджа в СМИ, проведение официальных церемоний и оплату коммунальных услуг за 7 принадлежащих ему дворцов. Став королём, Карл III планировал сначала своим указом запретить работу МФО в Великобритании и изгнать их из страны, но получил предупреждение от руководства Израиля, что подобные действия будут восприняты как прямая экономическая агрессия.

Монарху пришлось смириться и начать выплачивать долги из казны, из-за чего в стране дважды повысились налоги. В общей сложности было выплачено 811 млрд фунтов стерлингов. Полное погашение долгов короля подтвердил также и глава профсоюза микрофинансовых организаций Великобритании Бо́рис Чубайс.

– Его Величество проявил себя благоразумным и ответственным государем. В прошлом короли в Испании, Англии и Франции пытались избавиться от долгов, физически уничтожая или изгоняя кредиторов – такая участь, например, постигла тамплиеров при Филиппе IV и испанских евреев при Фердинанде и Изабелле, – рассказал финансист. – Однако всякий раз это плохо заканчивалось для безответственных монархов или их ближайших потомков. Король поступил мудро, решив выплатить свои долги. Мы надеемся, что принц Эндрю после восшествия на престол поступит так же.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Каноистка Олеся Ромасенко выступит на Олимпиаде в Париже

08.08 / Мнение: Ютуб в России глушат или замедляют?

08.08 / Мнение: Импланты и киборги готовятся к выходу из лабораторий в обычную медицину

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Мусульманское единство

08.08 / Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате

08.08 / Ксения Бородина ответила на опасения, что возлюбленный ей пользуется

08.08 / Эксперт НБКИ Шикин раскрыл причины рекордных долгов россиян

08.08 / Дилеры поддержали инициативу индексации утилизационного сбора на машины

08.08 / Мнение «аналитика»: О самом чудовищном преступлении Ельцина & Co. Неподсуден?

08.08 / Новые отечественные сыры «Гойда» заменят на прилавках «Гауду»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика