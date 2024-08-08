Мнение: Старение автопарка России, штраф за грязный автомобиль и недовольство россиян электросамокатами

1. Автомобили в России сейчас стоят несуразно дорого, так что и покупают их значительно реже, ездят на старых. Автопарк России, соответственно, тоже стареет. С другой стороны, моему автомобилю больше 20 лет, и что-то я не очень понимаю, зачем его менять. Ездит? Ездит. Ломается? Навряд ли чаще, чем ломался бы новый, напичканный непроверенной электроникой и всеми этими новомодными штуками типа проигрывателей компакт-дисков. Разве что покраска стоит каких-то безумных денег сейчас…

Цитирую сгущающую краски Газету (ссылка):



В России стремительно состарился парк автомобилей: если в конце 2021 года по нашим дорогам ездили около 3 млн машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их почти в два раза больше. Две трети автопарка страны — это старые, плохо обслуженные автомобили, которые в любой момент могут попасть в ДТП…

…По данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году средний возраст легкового автомобиля в России достиг отметки 15,2 года…

…Для того, чтобы автопарк страны молодел, в год в России должно продаваться свыше 1,5 млн новых машин, однако этого показателя российский рынок не достигает на протяжении нескольких лет…

…Базовый прогноз «Автостата» по продажам на 2024 год как раз составляет 1,5 млн машин…

2. В комментариях пишут, что надо штрафовать автовладельцев, которые держат свои машины грязными. Однако подобного рода штрафы предусмотрены уже сейчас (ссылка):



Россиянам, которые ездят на грязных автомобилях, грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. О наказании водителей предупредили эксперты портала 32CARS.RU.

Специалисты отметили, что сейчас в России нет прямых законов, которые предусматривали бы привлечение к ответственности за немытую машину. Однако есть положения законодательства, которые применимы в отдельных случаях.

Так, по правилам дорожного движения государственные номера должны быть читаемыми. Если они загрязнены, владельцу авто придется заплатить штраф в 500 рублей. Аналогичное взыскание положено за грязные фары, фонари или лобовое стекло. В последнем случае, если автолюбитель решит оспорить наказание через суд и проиграет дело, штраф может вырасти в десять раз.

Авторы публикации также рассказали, что штрафные санкции могут применить к авто, которое загрязняет дорогу, — например, к кроссоверу, который выехал на трассу с бездорожья.

3. В Петербурге запретили парковку электросамокатов в центре города. В Москве также самокаты не любят (ссылка):

Уже 7 из 10 москвичей считают, что следует запретить езду на электросамокатах. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с 1 августа ввел запрет на передвижение на электросамокатах в центре Санкт-Петербурга. Эта новость повысила градус нетерпимости к средствам индивидуальной мобильности и среди жителей столицы. Сегодня уже 71% москвичей считает, что езду на электросамокатах следует запретить (42% против езды по всей столице, а 29% говорят, что запрет должен действовать только в центре), в начале июля за запрет СИМ выступал 61%.

Москвички более категоричны: сегодня 77% женщин — за то, чтобы запретить использование электросамокатов (44% — везде, 33% — в центре), тогда как среди мужчин таких 63% (39% — по всей Москве, 24% — в центре).

Старшее поколение (от 45 и старше) в два раза чаще, чем москвичи до 34 лет, считает, что запрет на электросамокаты должен действовать по всей Москве.

Лично я не понимаю всех этих шуток про электросамокаты. Сам я самокатами не пользуюсь, так как в моём возрасте кости уже плохо срастаются, однако самокатчики мне не мешают. Возможно, впрочем, причина в том, что большую часть работы я делаю из дома, а когда выхожу на улицу, немедленно сажусь в свой автомобиль.