 

Теперь все ясно – вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой

08.08.2024, 16:55, Разное
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Когда общественность узнала о романе Евгения Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой, разразился скандал. Поклонники юмориста были шокированы тем, что он променял Елену Степаненко на молодуху. Новая избранница артиста подверглась травле, ее записали в разлучницы и желали всего плохого.

В недавнем интервью Татьяна Брухунова вспомнила тот период. По словам жены юмориста, она подвергалась жесткой травле на протяжении трех лет. Некоторое время она пыталась отбиваться от злопыхателей, но в итоге поняла, что лучше всего абстрагироваться от негатива в Сети.

Со временем многие поняли, что союз Петросяна и Брухуновой построен на взаимной крепкой любви, а не на личной выгоде или деньгах, как говорили ранее. Татьяна объяснила, что ее брак держится в том числе благодаря тому, что Евгений Ваганович чувствует себя молодо и хочет идти в ногу со временем, а она, напротив, довольно консервативна в восприятии мира.

“Мы встретились где-то посередине”, – отметила супруга артиста.

Стоит отметить, что Татьяна Брухунова заговорила о личной жизни впервые за долгое время. Ее комментарии на эту тему делают ситуацию яснее для общественности и, возможно, снизят вероятность возникновения необоснованной критики семейства в дальнейшем.


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