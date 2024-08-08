GSMArena: В Сеть слили снимки телефона-раскладушки Barbie Phone

Китайский регулятор TENAA подтвердил существование телефона-раскладушки HMD Barbie Phone. Согласно опубликованной информации GSMArena, гаджет получит два экрана: небольшой внешний на 1,77 дюйма и основной диагональю 2,8 дюйма.

Внешний экран оснащен разрешением 128×160 пикселей, а основной – 240×320 пикселей. На задней панели над внешним экраном размещена камера на 0,3 Мп. За работоспособность устройства отвечает нераскрытый процессор с тактовой частотой 1 ГГц в тандеме с 64 МБ ОЗУ и 128 МБ встроенной памяти, расширяемой картами microSD.

Предполагается, что HMD Barbie Phone будет работать на ОС S30+ или KaiOS. Дополнительные функции включают поддержку 4G, Bluetooth и батарею емкостью 1450 мАч. Размеры и вес устройства составляют 108x55x18,9 мм и 123 грамма соответственно.

По имеющимся сведениям, HMD Barbie Phone может оказаться переименованным аналогом раскладушки Nokia 2660 Flip. Подробности о дате выпуска и стоимости пока держатся в секрете.