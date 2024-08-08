 

GSMArena: В Сеть слили снимки телефона-раскладушки Barbie Phone

08.08.2024, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайский регулятор TENAA подтвердил существование телефона-раскладушки HMD Barbie Phone. Согласно опубликованной информации GSMArena, гаджет получит два экрана: небольшой внешний на 1,77 дюйма и основной диагональю 2,8 дюйма.

Внешний экран оснащен разрешением 128×160 пикселей, а основной – 240×320 пикселей. На задней панели над внешним экраном размещена камера на 0,3 Мп. За работоспособность устройства отвечает нераскрытый процессор с тактовой частотой 1 ГГц в тандеме с 64 МБ ОЗУ и 128 МБ встроенной памяти, расширяемой картами microSD.

Предполагается, что HMD Barbie Phone будет работать на ОС S30+ или KaiOS. Дополнительные функции включают поддержку 4G, Bluetooth и батарею емкостью 1450 мАч. Размеры и вес устройства составляют 108x55x18,9 мм и 123 грамма соответственно.

По имеющимся сведениям, HMD Barbie Phone может оказаться переименованным аналогом раскладушки Nokia 2660 Flip. Подробности о дате выпуска и стоимости пока держатся в секрете.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Классовый анализ хаоса в Англии

08.08 / Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище

08.08 / Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой

08.08 / Каноистка Олеся Ромасенко выступит на Олимпиаде в Париже

08.08 / Мнение: Ютуб в России глушат или замедляют?

08.08 / Мнение: Импланты и киборги готовятся к выходу из лабораторий в обычную медицину

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Мусульманское единство

08.08 / Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате

08.08 / Ксения Бородина ответила на опасения, что возлюбленный ей пользуется

08.08 / Эксперт НБКИ Шикин раскрыл причины рекордных долгов россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика