 

Батюшка попросил вернуть нелегальных мигрантов, чтобы достроить храм

08.08.2024, 15:33, Разное
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Настоятель недостроенного храма в подмосковной деревне Кучкино призвал вернуть ранее высланных нелегальных мигрантов, чтобы завершить работы с первоначальным бюджетом.

Причиной остановки строительства, по его словам, стал дефицит рабочей силы, возникший из-за ужесточения миграционного и трудового законодательства.

Сегодня прихожан в Кучкино принимает старая деревянная церковь вместимостью до 50 человек. В 2020 году при посредничестве спонсоров было принято решение о возведении нового храма на 500 прихожан. Его строительство началось в 2022 году и успешно продвигалось, пока в начале 2024 года силовики не провели рейд и не выявили несколько десятков строителей из Узбекистана и Таджикистана, нелегально пребывавших на территории РФ.

Все нелегалы были депортированы из России, но найти новых строителей за полгода так и не удалось.

– Дорогие вы наши стражи закона! Призываю вас помнить, что кроме мирских законов существуют и законы Божии. Не гневайте Господа нашего! Все выдворенные вами люди – наши, хоть и не православные, – обратился к силовикам отец Василий. – Они творили благое дело – строили храм Божий за богоугодные деньги, а ещё водку почти не пили в отличие от местных бездельников. Надеюсь, вы прислушаетесь к моим словам. Помните, перед Господом все ответим за деяния свои! – сказал в видеообращении батюшка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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