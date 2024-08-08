 

Разработчик Касселлс: PlayStation 5 Pro обещает значительное увеличение мощности

08.08.2024, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ожидаемая консоль PlayStation 5 Pro превосходит оригинальную модель 2020 года с колоссальным приростом производительности. Согласно Мэтью Касселлсу, основателю студии Alderon Games, PS5 Pro обладает 100% улучшением мощности.

Мэтью Касселлс раскрыл, что аппаратные изменения составляют половину прироста, в то время как оставшаяся часть обусловлена программными усовершенствованиями, включая новый PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Эта передовая технология апскейлинга на базе ИИ позволяет запускать игры со скоростью около 60 кадров в секунду с включенной трассировкой лучей.

Эксперт подчеркнул необходимость апскейлинга из-за растущих требований игровых движков и все более сложной графики и физики в играх. Благодаря PSSR PS5 Pro предлагает улучшенное визуальное качество, достигаемое в основном с помощью техники масштабирования.

Точная дата выпуска PlayStation 5 Pro остается неизвестной, однако ходят слухи о ее дебюте в сентябре.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбой Ютуба

08.08 / Определение Верховного суда: любое упоминание Сатаны* без явного осуждения оскорбляет чувства верующих

08.08 / Обнаружение вирусов типа “Троян” требует специальных инструментов

08.08 / Мнение «аналитика»: О покушении на военкора Поддубного… За что ВСУ пытались его убить?

08.08 / У вернувшейся в Москву Бузовой начались проблемы со здоровьем

08.08 / Романчиков: Инновационное техническое зрение повысит безопасность поездов

08.08 / В РФ мошенники начали похищать личные данные россиян через “ускорители” YouTube

08.08 / IT-специалистов, взявших льготную ипотеку в Москве и Петербурге, бесплатно переселят в другие регионы

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о событиях в Курской области

08.08 / Популярность золотых смартфонов растет, но черный и синий по-прежнему лидируют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика