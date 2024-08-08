Разработчик Касселлс: PlayStation 5 Pro обещает значительное увеличение мощности

Ожидаемая консоль PlayStation 5 Pro превосходит оригинальную модель 2020 года с колоссальным приростом производительности. Согласно Мэтью Касселлсу, основателю студии Alderon Games, PS5 Pro обладает 100% улучшением мощности.

Мэтью Касселлс раскрыл, что аппаратные изменения составляют половину прироста, в то время как оставшаяся часть обусловлена программными усовершенствованиями, включая новый PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Эта передовая технология апскейлинга на базе ИИ позволяет запускать игры со скоростью около 60 кадров в секунду с включенной трассировкой лучей.

Эксперт подчеркнул необходимость апскейлинга из-за растущих требований игровых движков и все более сложной графики и физики в играх. Благодаря PSSR PS5 Pro предлагает улучшенное визуальное качество, достигаемое в основном с помощью техники масштабирования.

Точная дата выпуска PlayStation 5 Pro остается неизвестной, однако ходят слухи о ее дебюте в сентябре.