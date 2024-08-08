 

Пугачева нашла решение проблемы с простаивающей без покупателей роскошной дачей

08.08.2024, 13:40, Новости дня
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Этот объект недвижимости стал настоящей темой для обсуждения среди поклонников и журналистов, ведь его история полна взлетов и падений. На протяжении более года дача Примадонны не может найти своего покупателя. Изначально цена на этот роскошный трехэтажный дом достигала 225 миллионов рублей, однако со временем стоимость колебалась и сейчас составляет 150 миллионов рублей.

Несмотря на значительное снижение цены, желающих приобрести дачу пока не нашлось. Это может быть связано с тем, что рынок недвижимости в России в последние годы испытывает определенные трудности, а также с уникальностью объекта, который связан с именем одной из самых известных певиц страны.

Теперь, когда продажа не увенчалась успехом, дача выставлена на аренду. Арендаторам предлагаются различные условия: если срок аренды составит менее 11 месяцев, стоимость составит два миллиона рублей в месяц. Для тех, кто готов арендовать жилье на более длительный срок, предусмотрена скидка — 1,8 миллиона рублей. Это предложение может привлечь внимание состоятельных арендаторов, желающих насладиться атмосферой загородной жизни у воды.

Дополнительным бонусом для арендаторов является возможность воспользоваться услугами управляющей компании. За 90 тысяч рублей в месяц можно получить услуги по уборке, стирке и приготовлению пищи. Это делает предложение еще более привлекательным для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться комфортом.

Стоит отметить, что сама Алла Пугачева в последнее время активно комментирует слухи о своем возвращении в Россию. Она высмеивает новости и спекуляции о своих планах, что подчеркивает ее независимость и уверенность в себе. В то время как ее дача продолжает оставаться в центре внимания, певица демонстрирует, что не боится обсуждений и слухов о себе.


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