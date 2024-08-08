Определение Верховного суда: любое упоминание Сатаны* без явного осуждения оскорбляет чувства верующих

Верховный суд поставил точку в пятилетнем разбирательстве по делу одного из книжных издателей.

В 2018 году компания издала книгу французского автора Жака Дюссона, в которой один из героев упоминает Сатану* в диалоге. Православные активисты сочли это оскорблением чувств верующих и через суд добились внесения книги в реестр экстремистских материалов, а издатель «задним числом» получил крупный штраф за распространение запрещённой литературы.

Рассматривая иск издателя, Верховный суд установил, что его оштрафовали неправомерно, в связи с чем сумму штрафа решили снизить на 75 процентов. В то же время было вынесено определение: любое упоминание Сатаны* «без явно выраженного осуждения» оскорбляет чувства неограниченного круга верующих.

– Как удалось установить в ходе экспертизы, проводившейся путём опроса потерпевших и потенциальных жертв, верующие испытывают глубокие страдания, увидев имя упомянутого религиозного деятеля, а несовершеннолетние граждане заявляют, что их морально-нравственному развитию был нанесён ущерб, сумма возмещения которого могла бы составлять приблизительно 12 тысяч рублей, – говорится в постановлении.

* отрицательный персонаж религиозной литературы

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