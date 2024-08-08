Обнаружение вирусов типа “Троян” требует специальных инструментов

Директор по исследованиям компании “Роскомсвобода” Дмитрий Мариничев заявил, что рядовым пользователям будет крайне сложно самостоятельно обнаружить троянские вирусы на устройствах. Это обусловлено тем, что злоумышленники тщательно маскируют свою деятельность, скрывая подозрительную активность приложений.

Для эффективного выявления таких вирусов необходимо задействовать специальные инструменты, способные подробно анализировать работу приложений и их доступ к различным сервисам и компонентам устройства. Дмитрий Мариничев также отметил, что обычные пользователи не всегда понимают, что даже не шпионские приложения могут собирать обширную информацию о своих пользователях.

Неотъемлемая часть использования современных технологий — предоставление личных данных. Компании, среди которых Google и Apple, собирают эту информацию в большом объеме.

“Мы сами делимся этими данными о себе”, – подчеркнул Мариничев.

В начале августа специалисты “Лаборатории Касперского” обнаружили вирус LianSpy, который использовался для кибершпионажа за владельцами устройств на базе Android в России. Вирус скрытно функционировал с середины 2021 года, затрудняя его обнаружение.