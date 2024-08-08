 

Мнение «аналитика»: О покушении на военкора Поддубного… За что ВСУ пытались его убить?

08.08.2024, 13:05, Разное
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области по статье о покушении на убийство. «Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как “законную цель” для нанесения удара», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

А подробности атаки ВСУ, где Евгений Поддубный чуть не погиб, таковы.

«Парни [из съёмочной группы ВГТРК] весь день «прямились» с точки. А под вечер решили заехать в саму Суджу. Там был кто-то из знакомых офицеров Евгенича. Это уже говорило о том, что райцентр не заняли ВСУ… Подъехали практически к въездному кольцу в город, раздались автоматные очереди. Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Дрон-камикадзе. Это объясняет стрельбу — наши бойцы пытались его сбить.

Съёмочную группу «срисовал» сверху дрон-разведчик и навёл на нее FPV. Машина покатилась в кювет, в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Внедорожник перевернулся и замер в кустах», — рассказывает со слов очевидцев военкор Александр Коц.

То есть, этот инцидент не был случайностью. Целенаправленно велась охота именно за российской съёмочной группой.

За что?

Ответ на этот вопрос даёт один из свежих постов в ТГ-канале Евгения Поддубного.

https://t.me/epoddubny/20661

То есть, всё просто. Журналист раскрыл одно из многих военных преступлений ВСУ. Именно за это его попытались убить. То ли в отместку, то ли чтобы не накопал ещё больше. Вполне типичный #криминал.

Теперь-то всем понятно, с кем #Россия имеет дело — и не только в Курской области?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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