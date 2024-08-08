 

У вернувшейся в Москву Бузовой начались проблемы со здоровьем

08.08.2024, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После месяца съемок в Колумбии, где она активно работала над новым контентом, Ольга вернулась в Москву и столкнулась с серьезными проблемами акклиматизации. В своем телеграм-канале она поделилась своими переживаниями, описав возвращение, как “какой-то треш”.

“Я никогда не думала, что мне так сложно будет возвращаться в московское время”, — написала Бузова, подчеркивая, насколько трудно ей адаптироваться после длительного пребывания в другой стране. Изменение часовых поясов, новое окружение и ритм жизни оказались для нее настоящим испытанием. Ольга рассказала, что после возвращения попыталась наладить свой режим сна, выпив снотворное около часа ночи. Однако даже это не помогло: она не смогла заснуть до шести утра.

Планировавшая утреннюю процедуру по уходу за волосами, певица была вынуждена отказаться от нее из-за плохого самочувствия. “Я понимаю, что я не могу просто встать с кровати, потому что по колумбийскому времени час ночи”, — добавила она, демонстрируя, как сильно разница во времени влияет на ее физическое состояние.

Несмотря на трудности с акклиматизацией, у Бузовой есть поводы для радости. Ее хит “Без дел” попал в мировой чарт Billboard, заняв 48-ю строчку в списке самых популярных песен из соцсетей в США. Этот успех стал значимым достижением для артистки и подтверждением ее таланта и упорства. Она продолжает вдохновлять своих поклонников не только музыкальными успехами, но и открытостью в делах личной жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбой Ютуба

08.08 / Определение Верховного суда: любое упоминание Сатаны* без явного осуждения оскорбляет чувства верующих

08.08 / Обнаружение вирусов типа “Троян” требует специальных инструментов

08.08 / Мнение «аналитика»: О покушении на военкора Поддубного… За что ВСУ пытались его убить?

08.08 / Романчиков: Инновационное техническое зрение повысит безопасность поездов

08.08 / В РФ мошенники начали похищать личные данные россиян через “ускорители” YouTube

08.08 / IT-специалистов, взявших льготную ипотеку в Москве и Петербурге, бесплатно переселят в другие регионы

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о событиях в Курской области

08.08 / Популярность золотых смартфонов растет, но черный и синий по-прежнему лидируют

08.08 / Салливан: «Включить Трампа в списки на обмен пока не удалось»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика