У вернувшейся в Москву Бузовой начались проблемы со здоровьем

После месяца съемок в Колумбии, где она активно работала над новым контентом, Ольга вернулась в Москву и столкнулась с серьезными проблемами акклиматизации. В своем телеграм-канале она поделилась своими переживаниями, описав возвращение, как “какой-то треш”.

“Я никогда не думала, что мне так сложно будет возвращаться в московское время”, — написала Бузова, подчеркивая, насколько трудно ей адаптироваться после длительного пребывания в другой стране. Изменение часовых поясов, новое окружение и ритм жизни оказались для нее настоящим испытанием. Ольга рассказала, что после возвращения попыталась наладить свой режим сна, выпив снотворное около часа ночи. Однако даже это не помогло: она не смогла заснуть до шести утра.

Планировавшая утреннюю процедуру по уходу за волосами, певица была вынуждена отказаться от нее из-за плохого самочувствия. “Я понимаю, что я не могу просто встать с кровати, потому что по колумбийскому времени час ночи”, — добавила она, демонстрируя, как сильно разница во времени влияет на ее физическое состояние.

Несмотря на трудности с акклиматизацией, у Бузовой есть поводы для радости. Ее хит “Без дел” попал в мировой чарт Billboard, заняв 48-ю строчку в списке самых популярных песен из соцсетей в США. Этот успех стал значимым достижением для артистки и подтверждением ее таланта и упорства. Она продолжает вдохновлять своих поклонников не только музыкальными успехами, но и открытостью в делах личной жизни.