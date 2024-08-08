Романчиков: Инновационное техническое зрение повысит безопасность поездов

Российские локомотивы и электропоезда будут оборудованы передовыми системами технического зрения, которые позволят избежать столкновений с препятствиями. Как пишет “Трансмашхолдинг” (ТМХ), эти системы будут способны распознавать объекты на железнодорожных путях.

Андрей Романчиков, управляющий директор по интеллектуальным системам управления ТМХ, объяснил, что техническое зрение обнаружит препятствия на пути и предупредит машиниста, предотвращая столкновение. Среднее расстояние, на котором машинист самостоятельно видит препятствие, составляет около 350 метров, в то время как техническое зрение может обнаружить их на расстоянии от 600 метров до километра.

“Важно отметить, что тормозной путь грузового поезда весом 6 300 тонн при скорости 65 км/ч на ровной поверхности составляет 700 метров”, – сказал Романчиков.

Он подчеркнул, что в настоящее время массовое внедрение систем технического зрения на магистральных железных дорогах еще нереализуемо из-за их сложности. Однако в будущем эта технология станет неотъемлемой частью, учитывая ее высокую эффективность.

Данные о столкновении “КамАЗа” с пассажирским поездом №491 в июле наглядно продемонстрировали необходимость таких систем. В результате аварии сошли с рельсов и опрокинулись семь вагонов, более ста пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, в РФ разработана система управления беспилотной сельскохозяйственной техникой, не требующая GPS-сигнала. Эта инновация открывает новые возможности для автоматизации сельского хозяйства.