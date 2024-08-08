В РФ мошенники начали похищать личные данные россиян через “ускорители” YouTube

Злоумышленники под видом оптимизаторов YouTube распространяют вредоносные программы, похищающие личные данные пользователей. По данным Positive Technologies, в Сети появилось множество таких приложений, и их количество продолжает расти. Чаще всего жертвами становятся люди с низким уровнем компьютерной грамотности, которые скачивают программы, обещающие улучшить работу видеохостинга.

Вредоносные программы, среди которых Remote Access Tool или Remote Access Trojan, предоставляют мошенникам удаленный доступ к компьютеру, позволяя им красть деньги и личную информацию. Эксперты предупредили, что киберпреступники также используют зеркала сайтов YouTube и расширения для браузеров, чтобы обходить ограничения, установленные российскими провайдерами.

Растущее число зарегистрированных сайтов с доменными именами, содержащими слова “YouTube” и “VPN”, указывает на то, что мошенники ищут новые способы обойти меры безопасности.