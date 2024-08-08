 

IT-специалистов, взявших льготную ипотеку в Москве и Петербурге, бесплатно переселят в другие регионы

08.08.2024, 11:33, Разное
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В связи с прекращением поддержки льготной ипотеки для IT-специалистов, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, Минстрой по согласованию с банками, представил специальную программу перевода ипотечного жилья в другие регионы страны.

– Для комфортной жизни специалистам-добровольцам предложат выбрать себе новое жильё из фонда имеющихся новостроек в регионах страны, остальные специалисты будут расселены по остаточному принципу. В течение месяца необходимо освободить имеющуюся жилплощадь и переехать в альтернативное жильё. В случае отказа – ставка по ипотеке будет пересчитана на рыночную в полном объёме уже с 2025 года, – сообщили в ведомстве.

Правительство подтвердило, что возьмёт на себя все расходы в коммерческих банках, связанных с переоформлением документов ипотечного жилья по новому адресу. Сумма денежных средств, ранее выплаченная заемщиком за ипотеку, будет зачтена с коэффициентом 0,8 в счёт стоимости региональной квартиры для обеспечения равенства интересов всех участвующих сторон.

Старые квартиры, покинутые специалистами, будут переданы администрациями городов на ответственное хранение для передачи специалистам другого профиля, в том числе военным, государственным и муниципальным служащим, которые получат дополнительную скидку 20 процентов от ипотечной ставки для компенсации неудобств от проживания в городах-миллиониках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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