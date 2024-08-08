Что нового у хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля?

Клуб КХЛ «Локомотив» Ярославль недавно заключил контракт с канадским нападающим Брайаном Фрэйзом до конца сезона 2024/2025. За этот период 33-летний хоккеист будет получать 50 миллионов рублей в год. В прошлом сезоне Фрэйз сыграл 16 матчей за Вегас Голден Найтс в НХЛ, отметившись лишь одной результативной передачей. Кроме того, он выступал за их фарм-клуб в АХЛ, Хендерсон Силвер Найтс, где в 53 играх набрал 31 очко (13 голов и 18 передач).

Интересно, что «Локомотив» — один из фаворитов нового сезона КХЛ, а эксперты БК Betera отмечают, что ярославцы усилили состав своей команды. Подробную информацию о приложении Betera для Android вы найдете, перейдя по этой ссылке — https://betonmobile.by/betera-android-app . Приложение обеспечивает удобный доступ к казино и ставкам на спорт.

Будущее с Егором Суриным

Нападающий Локомотива Егор Сурин был выбран Нэшвилл Предаторз в первом раунде драфта НХЛ 2024 года. Церемония состоялась в Лас-Вегасе в конце июня. Сурин провел отличный сезон в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), сыграв 65 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 48 результативных передач. В свои 17 лет он уже привлекает внимание за океаном. В сезоне 2023/24 Нэшвилл Предаторз заняли шестое место в западной конференции с 99 очками в 82 матчах. В плей-офф команда уступила Ванкувер Кэнакс со счетом 4-2 в серии.

Максим Шалунов – лидер на льду

Максим Шалунов скоро подпишет новый двухлетний контракт с Локомотивом, по которому будет зарабатывать около 75 миллионов рублей в следующем сезоне. Это подтверждает и информация из СМИ.

Шалунов, родом из Челябинска и воспитанник Трактора, выступает за Локомотив с 2021 года, перейдя из ЦСКА. В прошлом сезоне он сыграл 68 матчей в регулярке, набрав 36 очков (17 голов и 19 передач) с показателем полезности “+13”. В плей-офф у него 17 игр и 6 очков (5 голов и 1 передача) с показателем “+8”.

Возвращение Александра Радулова

Еще одна значимая новость для Локомотива Ярославль — подписание контракта с Александром Радуловым, опытным форвардом, известным своим впечатляющим послужным списком. Радулов заключил однолетнее соглашение с Локомотивом, привнеся в команду свой ветеранский опыт и высокий уровень мастерства. Это событие вызвало большой ажиотаж среди болельщиков и аналитиков, так как история выступлений Радулова позволяет надеяться, что он станет ключевым игроком в предстоящем сезоне.

Радулов провел последние два сезона в казанском Ак Барсе, где продолжал демонстрировать свои бомбардирские и ассистентские способности. В прошедшем сезоне он сыграл 58 матчей, набрав 40 очков, из которых 16 голов и 24 результативные передачи. Несмотря на успешное выступление в Казани, Радулов решил вернуться в Ярославль, город и команду, с которыми у него есть особая связь. Его возвращение обещает усилить атакующую линию Локомотива и внести значительный вклад в игру команды.

Александр Радулов — двукратный чемпион мира (2008, 2009), трижды лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ и обладатель Кубка Гагарина (2011) с Салаватом Юлаевым. В марте он стал третьим игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 700 очков. Его достижения и опыт делают его ценным приобретением для Локомотива, и болельщики с нетерпением ждут, что он покажет на льду в предстоящем сезоне.