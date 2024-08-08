«Это позор» — Вэнс о том, как Харрис избегает общения с прессой

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Камала Харрис, вероятно, представляет интересы вовсе не американского народа, а ультралевого крыла демократических элит. С таким мнением в эфире Fox News выступил кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Он также назвал постыдным тот факт, что Харрис избегает общения с прессой и ответов на, пусть и сложные, но имеющие прямое отношение к её компетенции вопросы.

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, кандидат в вице-президенты США от республиканцев: На мой взгляд, если хочешь быть народным вице-президентом или президентом, ты должен общаться с журналистами, в том числе и враждебно настроенными, и отвечать на вопросы. Дональд Трамп занимается этим почти каждый день, и я, разумеется, тоже готов. Это настоящий позор для СМИ, что Камала Харрис, будучи самым либеральным кандидатом в президенты за всю историю нашей страны, отказывается отвечать на стандартные вопросы касательно её послужного списка. Почему она поддерживала запрет добычи нефти методом гидроразрыва пласта? Почему поддерживала сокращение финансирования полиции? Почему ратовала за перенос рабочих мест на производстве из США в Китай? Почему она – главная по границе во времена сильнейшего в истории пограничного кризиса? Просто возмутительно, что СМИ позволяют ей двигаться дальше, не отвечая ни на единый вопрос. И то, что Камала Харрис согласна, чтобы ей просто преподнесли всё на блюдечке без необходимости убеждать американских избирателей – совершенно постыдно и демонстрирует, что она не должна быть президентом.

ШОН ХЭННИТИ, ведущий Fox News: СМИ потеряли всякий стыд. Я объявил о смерти журналистики ещё в 2007-2008 годах. Комментируя выбор Тима Уолца, вы сказали, что его послужной список просто смешон, и что Камала Харрис подчинилась поддерживающему ХАМАС крылу партии. Объясните ваши слова.

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Известно, что рассматривались кандидатуры Джоша Шапиро, Марка Келли и, собственно, Тима Уолца. Также известно, что, в частности, Джош Шапиро подвергался беспощадным нападкам со стороны крайне левых за то, что он еврей и недостаточно выступает против Израиля, и, конечно же, он отступился от собственных позиций. Очень тревожит тот факт, что антисемитам в рядах Демократической партии позволяют настолько задавать тон дискуссии и настолько влиять на принятие решений в том, что касается Камалы Харрис. Нужно задаться вопросом: «перед кем отвечает Камала Харрис – перед американским народом или перед ультралевым крылом собственной партии?» По каждому вопросу – от открытия границ до поддержки роста стоимости продуктов для американцев – она подчинялась крайне левой части партии. И её решение выбрать Тима Уолца – это очередное подтверждение того, что её не заботит мнение американской общественности, и она участвует в этом лишь для того, чтобы служить ультралевым радикалам в демократической партии. Просто стыд берёт за Камалу Харрис. Тим Уолц действительно объединяет в себе всё то, на что мы можем указать: он кандидат и губернатор по-настоящему крайне левого толка. Но тот факт, что Камала Харрис выбрала именно его, на мой взгляд, демонстрирует, что она чрезвычайно недальновидна и не годится на роль президента США.

Дата публикации 07 августа 2024 года.