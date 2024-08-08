Пропутинский педофил Скотт Риттер о нагрянувших к нему в дом с обыском федералах – «Это атака на свободу слова!»

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Представители спецслужб заявились с обыском в дом к американскому журналисту и ветерану вооружённых сил Скотту Риттеру. По его словам, они сами в курсе, что ничего не найдут и не смогут инкриминировать ничего противозаконного. Но происходящие является ничем иным как грубым нарушением свободы слова.

СКОТТ РИТТЕР: Ордер на обыск, похоже, связан с тем, что власти США подозревают нарушение закона «О регистрации иностранных агентов». Скажу вам прямо сейчас: я его не нарушаю и не сделал ничего ему противоречащего. Надеюсь, что, проведя этот обыск и взяв те материалы, которые они взяли, они быстро придут к тому же выводу. Могу сказать, что подобное отрицательно сказывается на свободе слова.

Вне сомнений, со мной так действуют из-за моих заявлений о политике США на Украине, из-за моих попыток добиться улучшения российско-американских отношений, добиться установления мира и контроля над вооружениями. Похоже, кто-то в руководстве США на это обиделся, отсюда и ордер на обыск. К сотрудникам ФБР, которые его проводили, у меня нет никаких претензий, они действовали очень профессионально. Претензии у меня к тем, что создал эту ситуацию.

Это негативно сказывается на самом принципе наличия у нас, в Америке, свободы слова, раз государство решает сделать из него исключение и провести обыск. Это фактор запугивания. Могу сказать, что я не запуган и продолжу открыто высказываться, продолжу свою деятельность. Это мой долг как американского гражданина, и я буду и дальше действовать в этом ключе.

Думаю, я дал вам все ответы, которые были вам нужны на данный момент. Прошу отнестись с пониманием и позволить мне и моей жене дальше заниматься своими делами.

ЖУРНАЛИСТ: Во сколько к вам сегодня пришли?

СКОТТ РИТТЕР: Не знаю. Пробыли они здесь долго.

ЖУРНАЛИСТ: Можете ли вы в целом сказать, что было коробках, которые они вынесли?

СКОТТ РИТТЕР: Ордер на обыск позволял им искать электронные устройства. Их явно интересовали мои коммуникации, связанные с работой. Это всё, что я могу сказать на этот счёт. Пусть изучают, мне скрывать нечего, я им оказывал содействие. Что имеем, то имеем, будем исходить из этого. Но, как я уже сказал, я уважаю их право делать то, что они делали. Закон я не нарушаю. И меня не запугать. Те, кто в кабинетах повыше полагал, что это меня припугнёт и заставит молчать, просчитались. Всем хорошего дня!





ЖУРНАЛИСТ: Пару недель назад у вас изъяли паспорт?

СКОТТ РИТТЕР: Изъяли, но это старая история. Да, паспорт у меня забрали в июне, когда я собирался лететь в Россию.

ЖУРНАЛИСТ: Вы говорили, что они взяли то, что имело отношение к вашей работе. Какой именно работе?

СКОТТ РИТТЕР: Я пишу книги. Вот вы журналист, сами подумайте: представьте себе, что с ордером на обыск пришли бы к вам на рабочее место. Что бы они забрали? Два плюс два равно четыре.

Дата публикации 08 августа 2024 года.