 

Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о событиях в Курской области

08.08.2024, 10:30, Разное
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Медведев о событиях в Курской области.

Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение зрады в перемогу.
Необходимо извлечь серьёзный урок из случившегося и исполнить то, что НГШ В.Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему – беспощадно разгромить и уничтожить врага.

Есть и ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным.

Светлая память погибшим: военным и гражданским, всем, кто попал под шквальный огонь неонацистов. Лучшая память о них – это тщательно продуманное возмездие. Выздоровления всем раненым.

Ситуация в Курской области на утро остается сложной. В Коренево атаки противника отбили, но часть Суджи под противником. За город идут бои.
С обеих сторон идет переброска резервов.

Источник: Colonel Cassad


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