 

Популярность золотых смартфонов растет, но черный и синий по-прежнему лидируют

08.08.2024, 10:05, Разное
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Спрос на смартфоны в золотом цвете в РФ стремительно растет: в первом полугодии 2024 года продажи таких устройств увеличились на 150% по сравнению с прошлым годом. К концу первого полугодия 2024 года продажи золотых смартфонов выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За ними следует белый цвет, популярность которого возросла на 120%. Такие данные показал отчет “МегаФона”.

Тем не менее, несмотря на рост интереса к золотому цвету, классические оттенки, среди которых черный и синий, по-прежнему лидируют на рынке, занимая более двух третей всех продаж. Черный цвет остается абсолютным лидером, на его долю приходится более половины продаж. Далее следуют синий (18%) и зеленый (10%). Серые смартфоны, напротив, теряют популярность, спрос на них снизился на 56% за год.

Розовый цвет набирает обороты, особенно в категории чехлов для смартфонов, продажи которых в этом оттенке увеличились в 5,2 раза в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Розовый цвет также стал популярен в сегменте детских планшетов и умных часов.

Стоит отметить, что черный цвет смартфонов преобладает не только в России, но и во всем мире. Иногда популярность приобретают необычные цвета, как в случае с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в фиолетовом исполнении, которые в 2022 году стали бестселлерами в США.


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