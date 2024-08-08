 

Салливан: «Включить Трампа в списки на обмен пока не удалось»

08.08.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что в ходе переговоров об обмене заключёнными в Анкаре неоднократно поднимался вопрос о включении в обменные списки 45-го президента США Дональда Трампа.

Однако российская сторона пока отрицает его работу на ГРУ и отказывается принимать его, пояснил чиновник.

По словам Салливана, переговоры о выдаче Трампа в Россию велись с середины 2022 года. Предполагалось, что его обменяют на находившегося в тюрьме Алексея Навального, однако после смерти оппозиционера в феврале 2024 года российская сторона заявила, что более не считает выдачу Трампа обоснованной. К тому же, обмену мешает и чисто бюрократическая причина: ГРУ до сих пор не выписало справку о работе Трампа на российские спецслужбы, из-за чего его осуждение и помещение в американскую тюрьму, необходимое для обмена, задерживается уже два с лишним года.

– В неформальных беседах русские действительно проявляют интерес к выдаче Трампа, – сказал Салливан. – Однако официально его работу на ГРУ отрицают. Это, конечно, сильно замедляет все согласования необходимых процедур. К тому же, сейчас у них нет равновеликой фигуры для обмена. Может, если в тюрьме окажется Григорий Явлинский или другой оппозиционный лидер, интерес к обмену со стороны РФ возобновится.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбой Ютуба

08.08 / Определение Верховного суда: любое упоминание Сатаны* без явного осуждения оскорбляет чувства верующих

08.08 / Обнаружение вирусов типа “Троян” требует специальных инструментов

08.08 / Мнение «аналитика»: О покушении на военкора Поддубного… За что ВСУ пытались его убить?

08.08 / У вернувшейся в Москву Бузовой начались проблемы со здоровьем

08.08 / Романчиков: Инновационное техническое зрение повысит безопасность поездов

08.08 / В РФ мошенники начали похищать личные данные россиян через “ускорители” YouTube

08.08 / IT-специалистов, взявших льготную ипотеку в Москве и Петербурге, бесплатно переселят в другие регионы

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Медведев о событиях в Курской области

08.08 / Популярность золотых смартфонов растет, но черный и синий по-прежнему лидируют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика