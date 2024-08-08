Салливан: «Включить Трампа в списки на обмен пока не удалось»

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что в ходе переговоров об обмене заключёнными в Анкаре неоднократно поднимался вопрос о включении в обменные списки 45-го президента США Дональда Трампа.

Однако российская сторона пока отрицает его работу на ГРУ и отказывается принимать его, пояснил чиновник.

По словам Салливана, переговоры о выдаче Трампа в Россию велись с середины 2022 года. Предполагалось, что его обменяют на находившегося в тюрьме Алексея Навального, однако после смерти оппозиционера в феврале 2024 года российская сторона заявила, что более не считает выдачу Трампа обоснованной. К тому же, обмену мешает и чисто бюрократическая причина: ГРУ до сих пор не выписало справку о работе Трампа на российские спецслужбы, из-за чего его осуждение и помещение в американскую тюрьму, необходимое для обмена, задерживается уже два с лишним года.

– В неформальных беседах русские действительно проявляют интерес к выдаче Трампа, – сказал Салливан. – Однако официально его работу на ГРУ отрицают. Это, конечно, сильно замедляет все согласования необходимых процедур. К тому же, сейчас у них нет равновеликой фигуры для обмена. Может, если в тюрьме окажется Григорий Явлинский или другой оппозиционный лидер, интерес к обмену со стороны РФ возобновится.

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