Киеву становится всё труднее найти желающих отправиться на фронт

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Практически с самого начала конфликта в 2022 году в рядах Вооружённых сил Украины наблюдается нехватка людей, которая с течением времени лишь усугубляется, пишет Reuters. Множество украинцев, опасаясь мобилизации, бегут из страны, другие выбирают менее опасные пути и поступают на обучение в аспирантуру или магистратуру.



АР

Ещё весной Главное управление разведки Министерства обороны Украины обратило внимание на появление в социальных сетях необычной тенденции — украинские мужчины снимали видеоролики на заграничных пляжах, с энтузиазмом рассказывая, как они сбежали от призыва в армию. В разведке также отметили всплеск популярности песен, посвящённых уклонению от службы, а также видеороликов, в которых украинские женщины призывали мужчин избегать призыва.

Как отмечает Reuters, украинские официальные лица сразу же пришли к выводу, что всё это является частью развёрнутой Россией кампании, призванной помешать Киеву пополнить ряды ВСУ.

Как бы то ни было, пишет новостное агентство, практически с самого начала конфликта украинцы неохотно поступали на военную службу: огромное количество молодых людей предпринимали все возможные шаги, чтобы не отправляться на фронт. Они подделывали медицинские справки, откупались от мобилизации и незаконно пересекали границу, рискуя жизнью. Кто-то выбирает менее опасные пути. Например, с начала 2024 года 246 тыс. украинских граждан подали заявление на обучение в аспирантуре или магистратуре, по сравнению с 7 — 9 тыс. до конфликта.

Ситуация усугубляется демографическими проблемами, которые начались задолго до конфликта. Уровень рождаемости в стране начал снижаться ещё в 1960-х годах, и показал наиболее значительный спад в 1990-х годах и в начале нового тысячелетия, в результате чего на Украине ощущается острая нехватка людей в возрасте от 10 до 30 лет.