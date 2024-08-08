Французский генерал – «надо быть реалистами» — F-16 на Украину поступают слишком долго и мало

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

«Учитывая количество обещанных самолётов и сроки их поставок, это никак не изменят баланс сил, который так и останется в пользу России», — заявил французский генерал Жером Пеллистранди в интервью La Dépêche. По его словам, если Запад действительно хочет помочь Киеву, он должен осуществлять поставки прямо сейчас, а не растягивать их на несколько лет, когда может быть уже слишком поздно.



АР

Запад пообещал Украине около 80 самолётов F-16 — однако многие забывают, что поставки будут растянуты на несколько лет, а на сегодняшний день Киев получил всего 10 истребителей. «Надо быть реалистами. Учитывая количество обещанных самолётов и сроки их поставок, эти действия никак не изменят баланс сил, который так и останется в пользу России», — такое мнение высказал французский генерал Жером Пеллистранди в интервью La Dépêche.

Так, по его словам, когда Бельгия закончит поставлять Киеву свою часть истребителей — а это, согласно договору, будет в 2028 году — «уже может быть слишком поздно». Оружие и техника необходимы украинцам прямо сейчас, а не тогда, когда США и Европа полностью произведут замену своих F-16 на F-35 и смогут отдать Украине свои старые самолёты.

Отвечая на вопрос о том, станет ли сочетание F-16 и обещанных французских Mirage-2000 для Украины поворотным моментом, генерал заявил, что «говорить о таком пока очень рано». На поставки и обучение пилотов потребуется слишком много времени, которого у украинских солдат, вероятно, не так много, отмечает Пеллистранди.