Как одиночество сказывается на пищевых привычках людей?

Одиночество оказывает существенное влияние на пищевые привычки людей, приводит к формированию вредных пристрастий и может стать причиной серьезных заболеваний. Подробностями поделилась диетолог Нурия Дианова.

Мужчины-одиночки едят реже, но обильнее за один прием. Они злоупотребляют кофе, часто выбирают для ужина жирную и углеводистую пищу с мясом и фаст-фуд. Такой рацион создает риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, желчекаменной и мочекаменной болезней, панкреатита и подагры, пояснила Нурия Дианова.

Женщины-одиночки, в свою очередь, придерживаются более сбалансированного питания. Они реже пропускают завтрак, следят за калорийностью и избегают переедания на ночь. Однако они чаще подвержены тяге к сладкому и склонны к развитию расстройств пищевого поведения.

У мужчин избыточный вес обычно откладывается в брюшной зоне, образуя так называемое абдоминальное ожирение. Женщины же быстрее набирают вес за счет потребления сладостей, но благодаря наличию в их рационе растительной пищи у них реже встречаются мочекаменная болезнь, подагра и панкреатит. В то же время одинокие женщины так же рискуют столкнуться с нарушениями ЖКТ и желчекаменной болезнью.

По словам Нурии Диановой, одиночество может стать фактором риска для возникновения различных заболеваний, связанных с неправильным питанием. Поэтому тем, кто живет в одиночестве, необходимо уделять особое внимание своему рациону, следить за его сбалансированностью и избегать вредных пищевых привычек.