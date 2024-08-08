Он с детства считает себя Богом и уже собрал толпу последователей

Англичанин по имени Джеймс (фамилию его в СМИ почему-то не называют), живущий в Манчестере, рассказывает, что с раннего детства он верит в то, что он Бог, посланный на Землю.

Джеймс работает обычным садовником, но после работы он рассказывает проповеди группе своих последователей. Они в самом деле верят ему и называют “абсолютным божеством”. Джеймс общается с людьми во время занятий фитнесом и после на собраниях, разговаривая с ними о разных вещах.

– Я действительно Бог, и я здесь, чтобы принести мир на эту землю вместе с вами, – говорит он. Недавно Джеймс появился в видеоподкасте местного журналиста Дэррила Морриса, который уже четыре года тоже является последователем Джеймса и верит в его божественную сущность.

– Я действительно благодарен за то, что он здесь, потому что я знаю, что он все изменит. Так много людей ищут ответы …и вот он здесь, – говорит Джейк, еще один поклонник Джеймса.

Джейк называет проповеди Джеймса “электрическими” и описывает, что каждый раз, когда он слушает его, его душа как будто “воспламеняется”.

Некоторые люди даже рисуют иконы с Джеймсом Женщина по имени Бернадетт признается, что ее переполняли эмоции, когда она впервые встретила обаятельного светловолосого и голубоглазого Джеймса:

– Я помню ту секунду, когда встретила Джеймса. Иногда я думаю, что хорошо, что я тогда не видела его лица, потому что, возможно, я просто потеряла бы сознание.

Бернадетт рассказывает, что впервые узнала о нем в трудный период ее жизни, и что она поняла, что нечто специально привело ее к нему, потому что он является Богом. Она уверена, что Джеймс “абсолютно на 100 процентов спас ее”. Джеймс в личной жизни не одинок и живет с женщиной по имени Энн. Она спокойно рассказывает о том, что для нее нормально жить с Богом:

– Это может быть любопытно для других людей, но не для меня. Миссия есть Миссия. Он тут ради мира на земле.

Во время съемок подкаста Моррис спросил Джеймса, специально ли он отпустил себе длинные волосы, чтобы больше походить на классические изображения Бога (видимо речь скорее об Иисусе). Джеймс, ничуть не смутившись, сказал, что это не так.