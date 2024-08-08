При Байдене сложились самые благоприятные условия для незаконного въезда в США

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При администрации президента Джо Байдена в США сложились самые благоприятные условия для незаконного въезда в страну: Белый дом пользуется лазейками в американском законодательстве, чтобы пускать нелегалов, и не проверяют их должным образом, заявил в эфире NewsNation бывший советник Министерства внутренней безопасности Чарльз Марино. По словам Марино, Белый дом врёт американцам относительно того, что происходит на границе.

ЧАРЛЬЗ МАРИНО, бывший советник Министерства внутренней безопасности США: Действующая администрация предпочитает игнорировать законы этой страны и пользоваться правовыми лазейками, позволяющими проникнуть сюда за счёт различных программ, вроде той, что регламентирует предоставление убежища и разрешение на въезд по гуманитарным основаниям. Как нам известно, уже по всему миру говорят о том, что сейчас сложились самые благоприятные условия для незаконного въезда в США – особенно из зон особого интереса, где действуют известные террористические организации, питающие к Западу глубокую ненависть. Так что директор ФБР Крис Рэй говорит совершенно правильные вещи, беда только в том, что на слушаниях в конгрессе сидящий справа от него министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас обычно добавляет: «Здесь не на что обращать внимания».

ВЕДУЩАЯ: Любопытно. Законодатели также выяснили, что за последние три с половиной года в стране скрылось как минимум 1,9 миллионов установленных «беглых» нелегальных мигрантов. Насколько велики у вас опасения с учётом таких больших показателей, которые могут быть ещё выше?

ЧАРЛЬЗ МАРИНО: Спецслужбам и правоохранителям не даёт покоя избыток так называемых «неизвестных неизвестных», проникших в систему. Вами здесь правильно были упомянуты два с лишним миллиона «беглых» нелегалов: они прибывают, и мы не знаем, что это за люди.

Также существуют трудности с проверкой тех, с кем нам приходится иметь дело. Во многих местах, откуда прибывают эти мигранты, попросту отсутствуют, структурно не внедрены системы, с которыми США могли бы сверяться для тщательной проверки биографических данных тех, кто прибывает в эту страну. Так что утверждения властей о том, что эти мигранты проходят основательные проверки, не соответствуют действительности. И мы впервые в этом убедились на примере афганских беженцев на фоне нашего провального выхода из Афганистана. К нам в страну тогда впустили пять тысяч человек, американцам сказали, что эти люди проходили проверки, а неделю спустя две с половиной тысячи из них были уже в розыске ФБР.

Нам нужна честность о том, что происходит, честность о том, в какой степени мы способны проводить проверки, честность о том, как наша страна каждый божий день не справляется, а действующая администрация проводимой ею политикой откровенно лжёт нам в лицо в том, что касается защиты нашей страны.

Дата выхода в эфир 6 августа 2024 года.