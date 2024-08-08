 

Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области – Собянин

08.08.2024, 5:20, Новости дня
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Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в Курскую область будут направлены врачи из столицы для оказания всей необходимой помощи местным медикам. Кроме того, Москва готова принять на лечение пострадавших, отметил градоначальник. “Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы”, – написал Собянин.

По информации Минздрава России, в результате обстрелов в Курской области пострадали 24 человека, в том числе шесть детей. 13 пострадавших были госпитализированы. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, более 200 человек были эвакуированы с обстреливаемых территорий. Еще около тысячи человек покинули опасные районы на личном транспорте.э

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин охарактеризовал события в Курской области как “очередную масштабную провокацию со стороны киевского режима”. Как отметил глава государства, украинские военные ведут неизбирательную стрельбу по жилым домам, мирным жителям и медикам.


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