Мнение: Две гадюки в банке

(Занимательный кейс по “Тёме” Лебедеву)

Забавный и в чем-то поучительный эпизод поимел место «по следам» недавнего интервью Артемия Лебедева Юрию Дудю. В нем Артемий (человек абсолютно без принципов и без чести, но тонко чувствующий «куда ветер дует») произвел некую сенсацию, внезапно наехав на совсем уж одиозных представителей «молодой путинской поросли» – например, на Стаса Ай Как Просто (черт знает, что это должно означать) и на дочку Мизулиной, которая тоже Мизулина. Никто не ожидал, но Лебедев вдруг, мимикрируя под какого-то прямо Яшина, довольно резко и с присущим ему подзаборным матерком щедро полил дерьмом этих путинских пропагандистов – как бы «не заметив», что, собственно, он и сам путинский пропагандист, и, соответственно, нападает на «коллег по цеху» и, гм, товарищей по борьбе за светлое путинское завтра.

Понятно, что это был, с одной стороны, акт конкуренции за первоочередной доступ к корыту – они ведь там, понятно, никакие не соратники, а соперники в борьбе за бюджетное бабло; уже поэтому «Тёме» малость опустить таких же великовозрастных комсомольцев как бы сам бог велел. Но, думаю, была и более глубинная мотивация: Тёма, как одна из крыс с самой развитой «чуйкой» на РФ-корабле, уловила нечто «такое» в воздухе, и, похоже, уже заранее – раньше всех – готовится к кульбиту в духе «я всегда боролась за победу демократии», когда надо будет быстро сдавать и топтать ногами нынешних соловьевых, марданов и стасов, и снова изображать полный закадычный союз с яшиными и тем же Дудём. Умный негодяй, собственно, уже начал – в частности, взял да обматерил Мизулину со своей обычной милой улыбкой социопата. Обматерил грязно – просто через искажение фамилии; остроумия ноль, к тому ж Лебедев этим занимается еще со времен ЖЖ, то есть последние почти четверть века 24/7, чем изрядно надоел – но бросить эти пластинку тоже не может, поскольку она у него единственная.

С другой стороны, это типический юмор на пяти матерных корнях в духе «Камеди Клаб», который публика в РФ обожает да и вообще считает единственно возможным «реально смешным» (кстати, Лебедев в итоге к Камеди Клабу и примкнул). В общем, уровни смехачества совпали.

Но я не об этом. Просто далее Лебедев применил довольно типический прием из учебников по психологии, из темы «как проводить манипуляции над людьми и оставаться безнаказанным». Лебедев одну из таких техник, очевидно, освоил назубок, благо она, как и лебедевские «дизайны», предельно простая. Суть: надо всего лишь публично, при максимально большом стечении публики и зрителей (на том же Ютубе), грязно и обидно кого-нибудь оскорбить матом, причем – самый писк – за глаза, чтобы жертва вообще никак не могла оперативно отреагировать…

А потом извиниться. Тоже публично, и – еще один писк – тоже за глаза. В этаком «сердечном» и одновременно панибратском тоне. Что-то в духе «ну что ты, разве я хотел обидеть, наверно, меня как-то неправильно понял, подруга, да я и в мыслях ничего не имел, конечно, если вдруг что, то я дико, дико извиняюсь, потрясен, раздавлен, какое-то дикое недоразумение, как же так, разве можно было такое принимать всерьез, чрезвычайно расстроен, высоко ценю…» и т.п.

Собственно, такого типа «извинение» по сути – никакое не извинение, а – по замыслу – продолжение издевательства; и особое удовольствие манипулятора – осознавать, что в глубине души жертва это понимает, но она обезоружена, ведь оскорбитель как бы произнес все необходимые слова и, стало быть, вроде как раскаивается и стремится к примирению, а в такой ситуации, получается, обиженный сам обязан извинения принять и сделать вид, что «инцидент исперчен» – на деле никакого удовлетворения не получив и даже оставшись с ощущением, что его/ее изваляли в грязи не один, а два раза. А если не принять – то ведь уже сам обиженный выступит как странно неуживчивый агрессор в глазах общественного мнения: чё это он/она, перед ним же извинились! Она что, скандалистка?! То есть при любом исходе, жертва несет дополнительный урон, а оскорбитель вместе со своей клакой хихикает в кулачок.

В нашей истории дело осложняется тем, что сама Мизулина – крайне неприятная, даже мерзкая особа, то есть симпатии публики (которая вообще у нас любит публичные унижения) все равно будет на стороне Тёмы…. И также нет сомнений, что Тёма – умный мерзавец, и он, безусловно, это обстоятельство тоже учел – и потому и решил «одним ударом» восстановить свое реноме в глазах протестной аудитории; он предвидит, что протест вот-вот снова войдет в моду. Тёме всё удалось, конечно – перед матом в виде «юмора» аудитория как не могла, так и не может устоять.

Но нам интересно последнее – правильно ли отреагировала Мизулина? Она, как сообщалось, отказалась принимать извинения Лебедева и уже заявила, что подает на него в суд.

Естественно, ответ глупейший (ну а что ждать от этой одиозной фигуры?) Она реально будет в суде доказывать, что в ее фамилии неправильно изменять корень на матерное обозначение вагины, и это является для нее оскорблением?! В такого рода «процессах» каждое «объяснение» или даже «извинение» кающегося грешника автоматически является новым оскорблением – в чем и заключается засада таких «судов».

Стандартным и единственно правильным способом прервать манипуляцию в таких случаях является… оскорбление в ответ, но без сниженной лексики. К примеру, «Я считаю, что человек, который это сказал в мой адрес – мерзавец и негодяй. Пусть он подавится своими извинениями». ВСЁ. Такого типа ответ разрушает всю конструкцию «извинения» – но без эскалации, то есть не превращая всю историю в скандал и санта-барбару.

Вообще такой способ (в терминах Эрика Берна – «антитезис») как наиболее оптимальный при необходимости противодействия «кающемуся манипулятору» описывали в американских книжках по психологии, помню, еще 70х годов. В самом общем виде он вообще предельно краток: «Я вас не извиняю». Без угроз, без размахивания кулаками. Просто «Нет». Как ни странно, для многих его крайне трудно реализовать, или «неудобно», или «страшно».

Вот и Мизулина не сумела – и ей придется испить чашу до дна. Тёма торжествует – он опять выиграл. Кумир, блин, молодежи.