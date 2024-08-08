В голове и в теле бури — виноват во всем Меркурий

Почему-то любители астрологии с ужасом ждут, что следующие три недели будут тяжелыми. Дескать, их астролог предупредил, что в воскресенье Меркурий «стал ретроградным», то бишь пошел вспять. А это может означать лишь одно – впереди у всего человечества три недели боли.

Похоже, правда, страдают только те, кто в курсе происходящего. Именно они чувствуют себя не в своей тарелке, поскольку следят за астрологическими прогнозами. Те же предсказывают на этот месяц эмоциональные американские горки. Ну а раз самовнушение еще никто не отменил, бедняги маются, обвиняя в своем плохом самочувствии небесные тела и не особо понимая, что же такое, по мнению астрономов, ретроградный Меркурий. Науку-то они признают только одну — астрологию.

В отличие от этих фанатов, более-менее образованные люди никогда не прочь узнать что-то новое. Вот для них астрономы и объясняют, что ретроградный Меркурий — это не что иное как оптическая иллюзия. А возникает она во время прохождения Земли мимо Меркурия. При этом создается впечатление, что тот идет в обратно.

Считается почему-то, что это субъективное восприятие сеет хаос в нашей жизни, а потому вызывает всеобщее беспокойство. Астрологи предрекают в первую очередь нарушение коммуникации, технологий и путешествий, заставляя людей делать шаг назад или противостоять грядущим последствиям. Так Эван Натаниэль Грим поведал изданию FEMAIL, что ретроградный Меркурий в эти три недели будет представлен в квадрате Казими Урана, а он проясняет мысли и помогает принимать решения.

По словам 33-летнего предсказателя, ретроградное движение в этом месяце изрядно повлияет на 8 знаков зодиака, но сильнее всего на Деву. Вероятны сбои в работе технологий, поэтому следует делать резервные копии, проверять документы и даже откладывать важные контракты. Сейчас самое время расставить приоритеты в завершении незаконченных проектов и попытаться завершить нерешенные вопросы.

Астролог предупредил, что последний период заставит пары пройти серьезную проверку реальностью, что может разделить (для некоторых это может означать конец отношений) или укрепить их. При этом во всех этих потенциальных беспорядках можно найти даже позитив, поскольку они дают шанс вновь обрести романтические чувства, волнения и радость.

А поскольку ретроград имеет два сегмента, до 14 августа люди должны заботиться о своем здоровье, а затем до 28 они могут уделить внимание романтике и отношениям.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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