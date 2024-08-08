Мнение «аналитика»: О трёх причинах… Почему украинцы всё ещё «не сдаются»?

Почувствуйте разницу! В 2022 году свидомые украинцы шли в бой за рідну неньку. Год спустя мобилизованные пытались реализовать миф о «границе 1991 года». Сейчас бусифицированные стараются выбить наилучшие условия «заморозки» конфликта. Тенденция, однако, очевидна.

И тем не менее, вопрос остаётся.

Почему они всё ещё «не сдаются»?

Конечно, это вопрос с подвохом. Вполне себе сдаются в плен военные ВСУ. И поодиночке, и группами. Их количество многократно превышает число российских бойцов в украинском плену.

Однако пока что это количество никак не перерастает в качество. И с украинской стороны, как говорил даже и российский президент, порой на чистом русском звучит знакомое «Русские не сдаются!».

Почему?

Первая причина уже понятна. Тот самый «русский характер». Общая #история. Всё-таки, и мы, и «они» даже не годами, а поколениями росли на тех же книжках, тех же традициях, тех же примерах подвигов дедов. Это закреплено на каком-то глубинном уровне коллективного бессознательного, и пока не отпускает украинцев. Парадокс, однако.

Но он проявляется, скорее, в индивидуальном порядке. А если говорить о том же коллективном: что не позволяет украинцам en masse принять реальность и условия России — фигурально выражаясь, «сдаться»?

Ответ опять же можно найти в знакомых всем страницах истории. Великая Отечественная, да. Тогда ведь немцы тоже сопротивлялись до последнего наступающей Красной Армии. Даже осознавая безнадежность положения. Даже уже после Акта о капитуляции. И вот этот опыт, многажды разобранный и тщательно изученный в литературе, раскрывает ещё две причины, по которой длится вот это «до останнього українця».

Продолжая заданную выше нумерацию, вторая причина — многолетняя пропаганда украинского превосходства над русскими. Которые и «мокшане», и «орки», и «лишнехромосомные», и «генетические рабы». Ну как пан может сдаться на милость холопа? Это ж противно его самосознанию. Это ж позор на всю жизнь. Вот и… Только в крайней необходимости…

Ну а третья, быть может, главная — та же, что и у солдат Вермахта: страх. Немцы ведь очень охотно в 1944-1945 гг. сдавались западным союзникам #СССР, и даже дрались с Красной Армией за право сдаться британцам и американцам. А потому, что солдаты Вермахта, не говоря уже об эсэсовцах, прекрасно понимали, сколько преступного, гнусного и ужасного натворили они на советской территории. И опасались возмездия. Украинцы, похоже, также боятся, что русский брат сурово спросит с них за все художества. За вероломство. За предательство. Совсем как гоголевский Тарас спросил с Андрея…

Но всё равно ведь отвечать — придётся?

И «сдаваться» — тоже?

—