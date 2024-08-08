Рупор кремлевской пропаганды: Военкор Поддубный не погиб

Внезапный поворот. Уже после публикации информации о гибели военкора на федералке оказалось, что Евгений Поддубный пережил попадание FPV-дрона.

Олег Царев с ссылкой на приемную губернатора Курской области сообщил, что военкор Евгений Поддубный выжил после попадания FPV-дрона противника и сейчас находится в госпитале с ожогами и травмами головы. Его состояние тяжелое.

Очень надеюсь, что Евгений выкарабкается.

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