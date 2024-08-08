Рупор кремлевской пропаганды: Военкор Поддубный не погиб
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Внезапный поворот. Уже после публикации информации о гибели военкора на федералке оказалось, что Евгений Поддубный пережил попадание FPV-дрона.
Олег Царев с ссылкой на приемную губернатора Курской области сообщил, что военкор Евгений Поддубный выжил после попадания FPV-дрона противника и сейчас находится в госпитале с ожогами и травмами головы. Его состояние тяжелое.
Очень надеюсь, что Евгений выкарабкается.
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Источник: Colonel Cassad
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