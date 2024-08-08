Большинство американцев против отправки войск США на защиту Израиля

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Большая часть жителей США выступает против привлечения американских военных для защиты Израиля от нападений со стороны других стран. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на результаты общенационального опроса. Лишь 41% опрошенных поддерживает вовлечение ВС США в защиту Израиля — это самый низкий показатель с начала проведения подобных исследований в 2010 году.



АР

Впервые за последние годы большинство американцев выступают против отправки американских войск для защиты Израиля, если он подвергнется нападению, пишет The Washington Post. Об этом свидетельствуют результаты нового общенационального опроса в США.

Опрос, проведённый исследовательским институтом The Chicago Council on Global Affairs, показал, что 55% американцев выступают против вовлечения вооружённых сил США в защиту Израиля, в то время как 41% поддерживают эту идею. Республиканцы в большей степени поддерживают такой шаг: 55% из них высказались за отправку войск, в то время как среди демократов этот показатель составил всего 35%.

Как отмечает издание, опрос показал снижение поддержки американцами Израиля именно после начала войны в Газе. Сегодня доля американцев, поддерживающих отправку войск в Израиль, является самой низкой с тех пор, как чикагский аналитический центр начал проводить опрос в 2010 году. В том году за отправку американских войск высказались 47% американцев, а в 2021 — 53%.