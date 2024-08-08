 

“Девке крышу снесло” – народ освистал снявшую бюстгальтер перед камерой Нюшу

08.08.2024, 0:25, Разное
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Нюша нередко удивляет подписчиков в популярной социальной сети свежими снимками. И каждый раз артистка все больше шокирует публику внешним видом и позами. Недавняя публикация и вовсе заставила народ ахнуть. “Девке крышу совсем снесло”, – написал один из комментаторов.

Нюша выложила в Сеть кадры, на которых предстала в весьма необычном виде – в огромной меховой шапке, темных колготках и туфлях на высокой шпильке. И все. Артистка позировала перед камерой без бюстгальтера и чего-либо еще, что могло бы прикрыть грудь. Чтобы не быть чересчур откровенной, певица прикрыла ее руками.

Крайне удивленные интернет-пользователи, образно говоря, освистали знаменитость. “Муж после развода забрал все, даже белье?”, “Что с тобой?”, “Все разведенные, видимо, начинают сходить с ума”, “Могла бы без колготок и трусов, чего уж там”, “К кому-то скоро придет Мизулина”, – прокомментировали люди фотографии.

При этом некоторые поклонники все-таки оценили необычную фотосессию исполнительницы хита “Выбирать чудо”. “Шикарная”, “Красотка”, – написали преданные фанаты.

Напомним, весной этого года Нюша подала на развод с бизнесменом, отцом ее двоих детей Игорем Сивовым. Дети, кстати, живут за границей и много времени проводят с няней и папой. Певица же сосредоточилась на карьере в России.


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