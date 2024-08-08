 

Стас Садальский отмечает 73-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста

08.08.2024, 0:25, Новости дня
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Станислав Садальский — популярный советский и российский актер, наиболее известный за свою роль воришки Кирпича в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». Однако путь к успеху не был легким. Родившись в семье учителей, он столкнулся с тяжелыми испытаниями в детстве: рано потерял мать и оказался в детском доме. Это стало началом его необычной истории.

Садальский родился в школьном общежитии и с детства ощущал влияние различных культур — “Во мне много кровей намешано: и чувашская, и польская, и украинская, и еврейская”, — говорит он о своих этнических корнях. Однако, несмотря на такое разнообразие, актер считает себя русским артистом.

В 12 лет отец отправил Стаса и младшего брата в детский дом. Именно там раскрылся комедийный талант Садальского — он устраивал розыгрыши и веселил окружающих, что помогло ему справиться с горем.

Несмотря на свои способности, в Москве Стаса не приняли в театральный институт из-за проблем с дикцией — он сильно шепелявил. Это не остановило его: несколько лет работы на заводе не сломили его дух, и он поступил в ГИТИС. После выпуска он жил в общежитии театра «Современник», в комнате, которая когда-то принадлежала Инессе Арманд.

Его самая запоминающаяся роль — вор-карманник Кирпич в фильме Говорухина. Интересно, что изначально он мечтал сыграть Шарапова, но провалил пробы. В 1970-х годах Садальский женился на финке, старше его на 15 лет, и у них родилась дочь Пирио. Однако их пути разошлись, и актер видел дочь всего два раза.

В 2007 году Садальский принял грузинское гражданство, заявив: “Человек — гражданин мира”. Он подчеркивает право каждого выбирать свою страну. Садальский остается яркой фигурой в российском кинематографе, и его жизнь продолжает вдохновлять многих.


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