Быть полной – “выгодно”? Как и зачем женщины обманывают себя, лишь бы не худеть

Быть полной и даже не стремиться к стройной фигуре – это выбор, а никакая не “случайность” или “игра гормонов”. Увы, многие женщины делают его осознанно.

Да, на первый взгляд, такое утверждение может показаться нелогичным, особенно сейчас, в эпоху культа на красивое тело. Однако, если посмотреть глубже, можно обнаружить целый ряд психологических выгод, которые женщины находят в своих пышных формах. Порой они сам этого не понимают!

Более того, некоторые бессовестно обманывают себя. Придумывают какие-то свои стандарты красоты. Вместо того чтобы ориентироваться на здоровые нормы, они женщины создают свою систему ценностей, где полнота трактуется как признак привлекательности и женственности – что-то вроде принятия бодипозитива. Так они убеждают себя, что их тело уже идеально, над ним не надо работать.

Другие используют логические уловки. Например, начинают заявлять, что худоба – признак болезни или недоедания, а потому не должна быть эталоном. Или же они придумывают “здоровые” объяснения своему весу, списывая его на особенности метаболизма, возраст или генетику… Это помогает ощущать свою ситуацию как вполне нормальную, только на деле проблему лишнего веса и его последствий не решает!

Полные женщины сами обманывают себя – это факт! Но зачем? Есть тому целый ряд объяснений.

“Это не жир меня одолел – я сама решила быть такой!”

Кому-то сохранение пышных форм дает ощущение полного контроля над своим телом. Вместо того чтобы бороться с факторами, влияющими на вес, женщина убеждает себя, что ее полнота – это, якобы, осознанный выбор. Так она получает иллюзию власти над своей внешностью.

Разумеется, это чувство ложное, но оно позволяет ощущать хоть какую-то стабильность и уверенность в себе. Женщина начинает воспринимать свой вес как то, что полностью зависит от ее решений и действий. А порой и вовсе начинает гордиться тем, что держит ситуацию под контролем, а не изнуряет себя “ненужными” диетами! Такая иллюзия помогает избегать тревоги и стресса, связанных с необходимостью постоянно следить за своим весом.

Нет неудач – значит нечего бояться

Многие женщины, которые когда-то пытались похудеть, помнят о неудачном опыте. Новые попытки сбросить лишние килограммы вызывают страх: а вдруг снова ничего не получится?!

Вместо того, чтобы “рисковать” и пытаться похудеть, они предпочитают оставаться в пышных формах – защищаются от неприятного осознания собственного бессилия перед жиром. Страх неудачи блокирует в женщинах даже саму мотивацию к переменам! Вместо нее приходят странные убеждения, что похудение – это слишком сложно и муторно, а потому не стоит и пытаться.

Поддержание стройной фигуры требует усилий и ограничений

Поддержание стройной фигуры – это долгий и трудоемкий процесс, который требует от женщины больших усилий. Надо постоянно тренироваться, строго контролировать свое питание, отказываться от любимых, но калорийных продуктов. Для многих это проблема.

А оставаясь в пышных формах, женщина может чувствовать себя более расслабленно и комфортно – жить так, как ей нравится. Как говорится, выбирает “быть счастливой” – живет в привычном режиме. Правда, вес тоже остается привычным. А порой и увеличивается… Жизнь остается простой и беззаботной, но что делать с формами?

Женщины просто отказываются признавать свой вес проблемой

Нет признания важности худобы – нет “лишнего” веса. Проще говоря, женщина сама для себя отрицает то, что ее формы – не про здоровье. Кто-то списывает свою полноту на объективные факторы (генетика, метаболизм), а кто-то начинает уверять и себя, и общество в том, что быть полной – красиво. Мол, “мужчина не собака – на кости не бросается” или “хорошего человека должно быть много”. Все в этом духе. А другие ссылаются на возраст, утверждая, что лишние килограммы – естественное следствие старения, якобы, полнота ждет всех.

Такая позиция позволяет женщинам воспринимать свой вес как нечто нормальное, не требующее изменений. Не хотят нести ответственность за свое телосложение – мол, “такова природа, я тут при чем”?

В один прекрасный день лишний вес становится “зоной комфорта”, перемены начинают пугать

Есть женщины, которым проще и комфортнее оставаться в привычных пышных формах. Еще бы! Ведь, чтобы похудеть, надо решиться на перемены и начать стремиться к стройности. Пребывая в знакомом для себя весе, дама ощущает стабильность и уверенность в себе. Правда, это не более, чем временная иллюзия.

Менять ничего не хочется, ведь перемены тревожат. Лучше принять тот привычный дискомфорт, который “дарит” лишний вес, чем привыкать к новым условиям жизни. Пусть тело и неидеально, но уже привыкла – значит, можно продолжать жить так.

Как видите, не все женщины действительно хотят худеть, хоть и уверяют в обратном. Есть вещи, которые удерживают их в пышных килограммах. Порой женщина боится потерпеть неудачу, придя в спортзал, больше, чем не найти свой размер платья! Причина у каждой своя. И пока женщина сама не разберется в ней, она так и будет оставаться “пышкой”, вопреки мечте о стройной и спортивной фигуре!