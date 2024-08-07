 

Один километр в день — The Economist рассказал о скорости российского наступления на Украине

07.08.2024, 23:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

С момента отступления из Авдеевки в феврале Украина неуклонно теряет позиции, пишет The Economist. В последнее время интенсивность боёв только нарастает, а моральный дух в украинских рядах значительно «просел». Сейчас украинцы сдают свои позиции и отступают со скоростью до километра в день.


АР

Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки в феврале, то сдав противнику деревню, то проведя неуклюжую ротацию, пишет The Economist. Теперь она отступает со скоростью до километра в день. Бои усилились по всей линии фронта. 30 июля Владимир Зеленский заявил, что главной целью РФ стал Покровск — город, где прежде жило 60 тыс. человек.

Источник в украинских силах безопасности из Покровска увязал слабину ВСУ с «гибельной» задержкой военной помощи в Конгрессе США в начале года. Но острейшая из текущих проблем Украины — это личный состав и провал программы мобилизации. У РФ элементарно больше людей. Он признаёт, что моральный дух в украинских рядах значительно «просел», хотя степень падения разнится от бригады к бригаде. «Есть бригады, где работа хорошо налажена, но есть другие, где, откровенно говоря, неважно», — говорит он.

Однако РФ разработала успешную тактику, которая по-своему работает. Беспощадные волны наступления на украинские орудия, прорываются, по версии издания, исключительно за счёт численного перевеса российских войск. Планирующие бомбы и превосходство в артиллерии 4 к 1 уничтожают украинские позиции. Наконец, беспилотники ставят под угрозу ключевые пути снабжения вдали от линии фронта.

Покровск, как и многие другие города Донбасса, застыл в ожидании. Восточная дорога снабжения на Константиновку уже находится в зоне действия российских беспилотников. На подступах к городу выстроилась артиллерия.

«Перемалывающее» российское наступление ставит много вопросов перед Украиной — её народом, политиками и солдатами. Многие дезертируют, чтобы спастись, однако некоторые из отказников по-прежнему утверждают, что Украина должна продолжать сражаться, а не искать мира. Мало кто по-настоящему верит в прекращение огня, подозревая, что оно приведёт лишь возобновлению конфликта и новым, ещё более разрушительным атакам.


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