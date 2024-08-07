 

Нашла мужика в необычном месте: Самбурская раскрыла место знакомства с возлюбленным

07.08.2024, 22:45, Разное
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Поклонники актрисы Настасьи Самбурской едва не начали бить тревогу по поводу одиночества кумира, как знаменитость порадовала их известиями о новом романе. Около месяца назад звезда “Универа” предъявила подписчикам своего нового избранника. Правда, как это сейчас модно, лицо молодого человека скрыла. О личности парня тоже ничего неизвестно.

В месяц по чайной ложке Самбурская выдает информацию о своих амурных делах. Теперь она раскрыла журналистам, где познакомилась с новым возлюбленным. Это оказалось достаточно необычное для знакомства место. Настасья лаконично поведала, что судьба свела их в самолете, они летели в одну сторону. Кстати, похоже, это стало чем-то вроде доброй традиции – недавно парочка снова летала в одном направлении – на морской курорт.

Ждем новых подробностей от актрисы, а пока она не спешит делиться нюансами своей частной жизни, но охотно рассказывает во всех интервью о секретах красоты и здоровья. Звезда не раз упоминала, что старается контролировать свой вес, но тоже подвластна слабостям и может позволить себе некоторые вредности в виде конфет или мороженного. Но все же держать фигуру в стройности ей помогает интервальное голодание и отказ от сладкого.


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