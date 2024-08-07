 

Нутрициолог назвала варианты завтраков, которые губят здоровье

07.08.2024, 22:30, Разное
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Завтрак — залог успешного дня, но не все продукты одинаково полезны для утреннего приема пищи. Нутрициолог Мария Сирош порекомендовала избегать блюд и продуктов, способствующих развитию заболеваний.

К таковым блюдам Мария Сирош отнесла каши из манной, кукурузной, пшенной, рисовой крупы и продукты быстрого приготовления. Они вызывают голод и тягу к сладкому. Кроме того, следует исключить изделия из картофеля, мюсли, хлопьев с сахаром, йогуртов. Фрукты должны быть только в качестве десерта.

Вместо этого включайте в завтрак нужно яйца, так как они богаты белком, витаминами и минералами; авокадо – содержит полезные жиры, калий, магний и антиоксиданты.

Выбор правильных продуктов для завтрака может существенно улучшить самочувствие и предотвратить возникновение проблем со здоровьем, заключила Сирош.


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