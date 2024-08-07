Мнение: Туповатость как проклятие

По поводу предыдущего поста у меня в блогах чуть не каждый второй коммент – это “опровержение” в духе “да зачем же захватывать Суджу, когда можно было бы просто взорвать газопровод на территории Украины, и никуда не вторгаться?!”

Всегда я, черт возьми, недооцениваю степени клинической туповатости соотечественников по обе стороны границы. Но если честно – это какой-то кошмар. Только руками развести.