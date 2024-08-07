Мнение: США перестали быть примером, звонок от эмигранта и интерес американцев к Православию

1. Современные США потеряли свою привлекательность в качестве «сияющего примера демократии». Таковы данные опроса жителей ряда крупных стран Запада, Латинской Америки и Азии, проведённого американской социологической компанией Пью Ресёрсч [Pew Research] (ссылка).



К примеру, 62% немцев считают, что США когда-то были хорошим примером, но больше не являются. 27% немцев полагают, что на США никогда не стоило ориентироваться.

Подобный скептический взгляд разделяют жители большинства опрошенных стран. Только в бедных и малообразованных странах, по сравнению с которыми даже Америка выглядит благополучной, значительная доля населения ещё воспринимает США в качестве образца.

2. Герман Клименко пишет (ссылка):



Ставка ЦБ растёт вслед за инфляцией, вокруг мошенники лютуют, Ютуб под угрозой… А тут звонит старинный приятель из Штатов. Сидит там в тельняшке, смотрит в записи парад ко Дню флота. Точнее, уже посмотрел и мне звонит.

Послушал его. Прямо “Международная панорама” начала 1980-х. Негров не линчуют, но в центр Атланты без пистолета не ездит. Латиносы постреливают. Кроет матом и демократов, и республиканцев. На выборы не пойдёт – типа, один хрен кого выберут. Цены, говорит, за пару лет выросли минимум на 25% – опять же доллар падает.

Послушал его, да и успокоился.

Кстати, он сообщил, что уже всерьёз думает возвращаться. Из-за детей и [радужной] повестки (привет сыну Илона Маска – история перепахала). Говорит, не может больше.

А что думают ваши уехавшие друзья?

3. Американцы массово уходят из западных церквей, так как те ложатся под радужную повестку. Некоторые ушедшие обращаются к Православию, которое жёстко отстраивается от модного на Западе срама (ссылка):

Сын одного из самых известных консервативных журналистов США Алекса Джонса готовится принять Православие.

Рекс Джонс стал оглашенным – сегодня в США, как и во многих приходах на территории России возрождается древняя практика, при которой человек, решивший принять Православие, проходит продолжительный этап оглашения: обучения основам Веры. Рекс хочет креститься с именем Владимир – в честь нашего равноапостольного Великого князя.

Православие все сильнее привлекает традиционно настроенную часть американского общества. За последнее десятилетие можно говорить о качественном скачке: люди переходят из различных протестантских деноминаций как поодиночке, так и целыми общинами.