 

У нового возлюбленного Бородиной до сих есть связь с бывшей

07.08.2024, 21:05, Новости дня
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Ведущая Ксения Бородина, которая недавно стала дипломированным психологом, обещала впредь держать личную жизнь под замком и за семью печатями. Однако надолго теледивы не хватило. То ли проработка личности заставляет делиться подробностями бурного романа, но такой страсти в блоге звезды поклонники давно не наблюдали.

По слухам, отношения Бородиной и Сердюкова, ее нынешнего избранника, зародились на Алтае, во время съемок реалити-шоу “Последний герой”. Зрители начали замечать субъективное отношение ведущей после того, как на голосовании Ксения не дала Николаю покинуть проект и вручила свой иммунитет.

Потом фанаты заметили, что Коля стал появляться в сторис телезвезды, они вместе отдыхали в Турции, а теперь фото с разными частями тела молодого человека постоянно мелькают в соцсети Бородиной.

Но, как оказалось, у нового возлюбленного 41-летней Ксюши до сих пор есть связь с бывшей. В свободном доступе информация о том, что Николай Сердюков является единоличным владельцем бренда блогера Алины Акиловой, с которой он развелся в 2021 году. У экс-супругов растет общая дочь Николь.

Адвокат Ольга Власова подтвердила, что бывшей жене Сердюкова уже не получится переписать его на себя, поскольку товарный бренд, записанный на одного из супругов, при разводе не делится.


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