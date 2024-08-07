 

Лерчек призналась, когда закончится их с Артемом Чекалиным “спектакль с разводом”

07.08.2024, 21:05, Новости дня
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Валерия Чекалина – фитнесс-блогер, счастливая мама и в прошлом не менее счастливая жена, стала более известна благодаря истории с огромной налоговой задолженностью. Она вместе с супругом находилась под следствием на протяжении длительного времени.

Более того, Чекалиным было ограничено использование интернета, телефона, общения — кроме близких родственников. В конце прошлого года все ограничения с пары были сняты. Но их брак не выдержал столь сложных проблем, и в марте этого года Лерчек подала в суд заявление о разводе.

После 11 лет совместной жизни и, несмотря на троих детей, чета блогеров приняла обоюдное решение расстаться, Артем в ответ подал иск о разделе совместно нажитого имущества.

Подписчики неохотно верили в историю с разводом, да и до сих пор подозревают Валерию в неискренности. Артем Чекалин и Лера ради детей постарались сохранить дружеские отношения, поэтому бывший супруг часто появляется на совместных снимках. Кроме того, многих смущает, что блогер до сих пор не сменила фото аккаунта, где она изображена вместе с экс-возлюбленным.

Однако Чекалина развеяла все сомнения, ответив на вопрос фолловеров в своем блоге. Лерчек призналась, когда закончится их с Артемом Чекалиным “спектакль с разводом”. Она написала, что это произойдет, в том случае, если она снова выйдет замуж, но при этом добавила, что пока в ее жизни есть лишь дети.


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