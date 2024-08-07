Назван ТОП-10 смартфонов до 10 000 рублей по версии 3DNews

Популярный новостной портал 3DNews опубликовал рейтинг из десяти лучших смартфонов ценовой категории до 10 000 рублей на август. Первое место в списке занял Infinix SMART 8 Pro.

Он отличается большим экраном с частотой 90 Гц, поддержкой до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 50-мегапиксельной камерой и емким аккумулятором на 5000 мАч. Однако минусом является низкая яркость экрана и отсутствие Full HD-разрешения. На втором месте находится Poco C65. Этот смартфон получил производительный процессор, увеличенный выбор памяти до 256 ГБ, большой экран с частотой 90 Гц и защитное стекло Gorilla Glass. К недостаткам относят рекламу в фирменной оболочке Xiaomi и малое HD-разрешение.

Бронзу получил Realme Note 50. Он оснащен экраном с частотой 90 Гц, легкой оболочкой, достойным уровнем автономности и защитой от брызг и пыли по стандарту IP54. Тем не менее, модель получила невысокие оценки за качество камеры, базовую оперативную память в 3 ГБ и отсутствие высокой производительности.

Четвертую строчку занимает iTel P55. Смартфон предлагает огромный экран с частотой 90 Гц, длительное время автономной работы и большой объем памяти до 256 ГБ. Но его слабым местом являются невысокая производительность, отсутствие NFC, посредственная камера и HD-дисплей.

Замыкает Топ-5 Tecno Camon 19. Этот смартфон получил лучшую в своем сегменте камеру, компактный корпус, приемлемую производительность и Full HD-экран. Однако он работает на старой версии Android 12 и имеет стандартную частоту обновления экрана в 60 Гц.

В рейтинг также попали следующие модели: Samsung Galaxy A05, Oppo A38, Huawei nova Y61, Inoi A72 и FPlus R570E.

Кроме того, эксперты 3DNews отдельно упомянули оригинальный миниатюрный смартфон Soyes XS15, который не вошел в десятку лучших.